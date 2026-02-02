Querétaro y Pachuca empatan sin goles en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 1 feb - Querétaro y Pachuca empataron el domingo sin goles en el cierre de la cuarta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano

El partido, disputado en el estadio La Corregidora de Querétaro, careció de llegadas importantes a las áreas, con los dos equipos más preocupados en defender que en generar jugadas peligrosas

Ambos clubes terminaron el partido con un hombre menos debido a las expulsiones del mediocampista uruguayo Santiago Homenchenko por Querétaro y del portero Carlos Moreno por Pachuca

"Fue un partido intenso y complicado, por ahí merecíamos más pero no fue posible, hay que seguir trabajando para que lleguen los resultados", dijo el argentino Mateo Coronel, delantero de Querétaro, a la cadena Fox

Los "Gallos Blancos" de Querétaro, que no han ganado en el torneo, se ubican en el decimosexto lugar con dos puntos, después de dos empates y dos derrotas

Mientras que los "Tuzos" de Pachuca ocupan el décimo lugar con cinco puntos obtenidos después de un triunfo, dos empates y una derrota

El sábado, América logró su primera victoria en el torneo tras vencer 2-0 a Necaxa, Guadalajara registró su cuarto triunfo en igual número de partidos al ganar 3-2 como visitante al Atlético de San Luis, Atlas derrotó 1-0 a Mazatlán, Tigres UANL ganó 2-1 en su visita a León, mientras que Monterrey y Tijuana empataron 2-2

En el inicio de la jornada, Pumas UNAM goleó el viernes 4-0 a Santos Laguna, Cruz Azul derrotó 4-3 como visitante a Bravos de Ciudad Juárez, mientras que Puebla y el bicampeón Toluca empataron sin goles

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)