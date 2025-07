"Quería volver a sentirse futbolista", dice Aitana, MVP ante Suiza

“Tras un bache en el camino quería volver a sentirme futbolista”, declaró Aitana Bonmatí, en referencia a la meningitis vírica que la lastró durante el comienzo de la Eurocopa, este viernes en Berna tras ser elegida mejor jugadora de la victoria 2-0 de España ante Suiza en cuartos de final.

- Al 100% -

“Quería volverme a sentirme futbolista, ser la Aitana con confianza en el campo, tuve un bache en el camino, pero estos momentos sirven para superarlos y tengo que estar orgullosa por revertir la situación”.

“Me he sentido al 100%, he podido jugar a una gran intensidad, como soy yo, estoy tranquila y contenta, no sabía si lo de la meningitis me podría perjudicar durante todo el torneo. He trabajado física y mentalmente, el trabajo se recompensa”.

- Victoria trabajada -

“No esperábamos nada distinto, son los cuartos de final, en casa de la anfitriona, Suiza ha hecho un gran torneo, es un equipo serio y competitivo, son intensas y lo pusieron difícil con su bloque bajo. Al final hay que sacar conclusiones positivas porque estamos en semis. Ahora no hay partidos fáciles”.

“Hay que tener paciencia y calma, estamos acostumbrados a las goleadas pero en el fútbol real se sufre, tenemos que tener confianza en nuestras capacidades. Lo más importante es que estamos contentas con el pase a semis”.

- Atmósfera en el estadio -

“Fue impresionante, me gusta jugar este tipo de partidos en la casa del anfitrión. Hay que felicitar a Suiza, a la gente y al torneo. Jugar con estadios llenos es muy bonito, me gusta mucho Suiza”.

“El pasillo de honor a Suiza fue algo espontáneo para agradecer al rival por el gran torneo. Pero va más allá; al país, a la organización... Son experiencias únicas las que hemos vivido en esta Eurocopa, hay que valorarlo y agradecerlo”.

- ¿Francia o Alemania en semis? -

“Son para mí los dos mejores equipos del torneo y si llegan a prórroga y se cansan un poco tampoco nos viene mal”.

