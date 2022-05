Quico Catalán: "Nos vamos a Segunda de la forma más dolorosa, pero volveremos"

El presidente del Levante, Quico Catalán, se mostró muy dolido tras la derrota ante el Real Madrid (6-0) que confirmó el descenso a Segunda de su equipo y aseguró que se marchan "de la forma más dolorosa", pero espetó que volverán a la máxima categoría del fútbol español.

"Ha sido un año muy difícil para todos y al final se ha dado el descenso en un día muy complicado, los jugadores han sufrido lo indecible. Nos vamos a Segunda de la forma más dolorosa pero volveremos. Primero pedir perdón a nuestra gente y darles las gracias por el respaldo", dijo en declaraciones a Movistar, recogidas por Europa Press.

"Muchos pensaban que no íbamos a durar tanto tiempo y al final -a falta de 10 días- hemos caído. Mañana hay que empezar a trabajar y ver que ha sido un cúmulo de situaciones lo que nos han llevado a esta situación", añadió Catalán.

Preguntado por los errores, el presidente granota fue sincero. "No sé qué hemos hecho mal, iniciamos el año con la incorporación de Mustafi y de Soldado y entendíamos que se reforzaba una plantilla de una base que llevaba años juntos con un rendimiento alto, el año pasado en semifinales de Copa... Pero a lo mejor era el momento de cambiar algo más y no sé, sinceramente en estos momentos no sabría decirte, pero no hemos estado bien desde el principio. Al final nos hemos visto abocados a esta situación", admitió.

"¿La destitución de Paco López? No sé, cuando se tomó aquella decisión se entendía que era lo que había que hacer y se hizo. No sé si fue equivocada, pero no fue agradable para nadie, no sé si fue esa decisión (la culpable del descenso), o el cambio que no fue el acertado, pero ahora mismo no es momento ni tengo la cabeza para sacar esas conclusiones de forma tan clara. Lo que está claro es que nos hemos equivocado y yo soy el máximo responsable. Y ahora hay que trabajar duro para volver a Primera", añadió Catalán.

"Tenemos que volver a Primera y tenemos que trabajar pero antes hay que corregir y analizar todo bien. Tenemos que reorientar el proyecto para competir al más alto nivel en Segunda, tenemos intentar conseguir lo que hicimos hace seis años, bajar y subir", finalizó el presidente del Levante.