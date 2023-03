Quiebra de bancos causa turbulencia en Wall Street

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones bancarias caían pronunciadamente el lunes al mediodía en la Bolsa de Valores de Nueva York, a medida que cundía el pánico en Wall Street por el segundo y tercer mayor colapso bancario en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, otros sectores subían con base en conjeturas de que la situación llevaría a la Reserva Federal a hacer una pausa en sus aumentos de las tasas de interés.

Al mediodía, el índice S&P 500 iba con alza de 0,4% aunque en la mañana llegó a bajar 1,4%, mientras el promedio industrial Dow Jones ascendía 147 unidades (0,5%) para quedar en 32.067 y el tecnológico Nasdaq crecía en 1,1%.

El sector más golpeado fue el de bancos y otras compañías financieras. Los inversionistas temen que los aumentos persistentes de las tasas de interés, efectuados por la Reserva Federal a fin de combatir la inflación, se han excedido y están ahora afectando al sistema bancario y a la economía en general.

El gobierno estadounidense anunció el domingo en la noche un plan para fortalecer el sector bancario tras los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

La mayor presión pesa sobre los bancos regionales que están un par de peldaños por debajo de las enormes corporaciones cuyas fallas provocaron la aguda crisis económica de 2007 y 2008. Las acciones del First Republic se hundieron en 65,4%, incluso después de que el banco dijera que apuntaló su capital gracias a la ayuda de la Reserva Federal y JPMorgan Chase.

Los bancos grandes, que han sido repetidamente sometidos a pruebas desde la crisis financiera de 2008, no perdían tanto. JPMorgan Chase descendía 1,3%, y Bank of America se contraía en 3,3%. “De momento, parece que los potenciales problemas son pocos y, lo que es muy importante, no se están contagiando a los bancos más grandes”, dijeron analistas de ING.

El mercado más en general viró de una pronunciada caída a una modesta alza, a medida que cundía la creencia de que la situación llevaría a la Reserva Federal a desistir de acelerar las tasas de interés como había amenazado. Ello le daría un poco de más oxígeno a la economía y al sistema bancario, pero también podría dar más espacio a la inflación.

Algunos inversionistas están haciendo llamados para que el banco central estadounidense reduzca las tasas a fin de calmar la turbulencia financiera. Sin embargo, la creencia generalizada es que el banco desistirá de acelerar sus aumentos de las tasas en su próxima reunión a final de mes.

“De momento, dependiendo de la reacción del mercado financiero y de la economía en general, no descartamos incluso que los aumentos de las tasas hayan concluido y que el próximo paso de la Fed sea para disminuir las tasas en vez de aumentarlas”, estimó Kevin Cummins, economista de NatWest. ___ Contribuyeron a esta nota los corresponsales David McHugh, Yuri Kageyama y Matt Ott.

AP