¿Quién dijo viejo? Luka Modric lidera a un Milan en la punta de la Serie A

Tras haberlo ganado todo en el Real Madrid, Luka Modric tuvo que dejar en verano el club blanco, que consideraba que a sus 40 años ya no podía rendir, pero el croata, que desea jugar el próximo Mundial, fichó por el Milan y ha llevado a los Rossoneri al liderato de la Serie A.

El elegante centrocampista ha disputado los 14 partidos del campeonato italiano, todos como titular, siendo sustituido en sólo dos ocasiones y totalizando 1.235 minutos de 1.260 posibles, ¡el 98%!

Más allá de las estadísticas, con un gol y dos asistencias, Modric hace en San Siro lo que durante años realizó en el Estadio Bernabéu: convertirse en el metrónomo de un equipo que aspira a conquistar el Scudetto por primera vez desde 2022 y superar el trauma de la pasada temporada, en la que no fue capaz ni de clasificarse para un torneo europeo.

"El Milan es uno de los mejores equipos del mundo, ha ganado siete veces la Champions y no se puede conformar con una temporada mediocre. Hay que llevar al Milan de nuevo al nivel más alto y luchar por títulos: ese es el objetivo", fue la carta de presentación de Modric al llegar a Milán en agosto.

La salida del Real Madrid, donde en 13 temporadas ganó cinco Champions y cuatro ligas, entre otros muchos trofeos, además de formar con Casemiro y Toni Kroos una medular de leyenda, no fue fácil.

"Todo el mundo sabía que me quería retirar en el Real Madrid, pero a veces no pasan las cosas como quieres", admitió recientemente.

En una edad en la que otros futbolistas prefieren prejubilarse en un campeonato de segundo nivel, Modric tenía el sueño de jugar un quinto Mundial. Y apareció la oportunidad del Milan.

"Crecí viendo el fútbol italiano y mi equipo del corazón era el Milan, porque mi ídolo era Zvonimir Boban", explicó en su presentación.

En poco más de tres meses, el Balón de Oro en 2018 ya se ha convertido en el capo del Milan: "En estos meses me han sorprendido la humildad y la disposición con las que llegó y se puso a disposición de todos", explicó su entrenador Massimiliano Allegri.

"Es extraordinario, un verdadero placer verle jugar. Su simplicidad y su humildad muestran toda la grandeza que tiene", dijo el técnico en otro momento.

Una predisposición que se traduce en números, no sólo en minutos jugados: 966 pases con un 91% de precisión, 89 pelotas recuperadas, 48 duelos ganados, 24 tackles, 14 faltas recibidas...

Y pese a jugar algo más retrasado de lo que lo hacía en Madrid o con Croacia, Allegri lo tiene claro: "Hace jugar bien a todos. Cuantos más minutos tenga en el campo mejor, para nosotros y para los espectadores".

El Milan, que sólo ha perdido un partido de la Serie A este año, el primero contra la Cremonese, defenderá el liderato el domingo contra el Sassuolo, mientras que el Nápoles, que está empatado a puntos (ambos 31), visitará a Udinese.

El Inter, tercero con 30 puntos, jugará en Génova, y la Roma, 4º clasificado con 27 puntos, recibirá el lunes al Como de Cesc Fábregas.

Programa de los partidos de la 15ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Lecce - Pisa

- Sábado:

(14h00 GMT) Torino - Cremonese

(17h00 GMT) Parma - Lazio

(19h45 GMT) Atalanta - Cagliari

- Domingo:

(11h30 GMT) Milan - Sassuolo

(14h00 GMT) Fiorentina - Hellas Verona

Udinese - Nápoles

(17h00 GMT) Génova - Inter

(19h45 GMT) Bolonia - Juventus

- Lunes:

(19h45 GMT) Roma - Como

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 31 14 9 4 1 22 11 11

2. Nápoles 31 14 10 1 3 22 12 10

3. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19

4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7

5. Bolonia 25 14 7 4 3 23 12 11

6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8

7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4

8. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2

9. Cremonese 20 14 5 5 4 18 17 1

10. Lazio 19 14 5 4 5 16 11 5

11. Udinese 18 14 5 3 6 15 22 -7

12. Atalanta 16 14 3 7 4 17 17 0

13. Cagliari 14 14 3 5 6 14 19 -5

14. Génova 14 14 3 5 6 15 21 -6

15. Parma 14 14 3 5 6 10 17 -7

16. Torino 14 14 3 5 6 14 26 -12

17. Lecce 13 14 3 4 7 10 19 -9

18. Pisa 10 14 1 7 6 10 19 -9

19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10

20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13

mcd/dam