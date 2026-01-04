¿Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que podría reemplazar a Maduro en Venezuela?

Por Leila Miller

BUENOS AIRES, 3 ene (Reuters) - La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez podría hacerse cargo del gobierno de Venezuela después de que Donald Trump dijera el sábado que Nicolás Maduro había sido capturado por las fuerzas estadounidenses.

* Maduro ha llamado a Rodríguez una "tigresa" por su férrea defensa del gobierno socialista.

* La vicepresidenta trabaja en estrecha colaboración con su hermano, Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la Asamblea Nacional.

* Rodríguez, de 56 años y oriunda de Caracas, nació el 18 de mayo de 1969 y es hija del guerrillero de izquierda Jorge Antonio Rodríguez, quien fundó el partido revolucionario Liga Socialista en la década de 1970.

* Las funciones de Rodríguez como ministra de Hacienda y de Hidrocarburos, simultáneamente con su cargo de vicepresidenta, la han convertido en una figura clave en la gestión de la economía venezolana y le han otorgado una gran influencia en el debilitado sector privado del país. Ha seguido aplicando políticas económicas ortodoxas en un intento por combatir la inflación desmesurada.

* Rodríguez pidió el sábado al gobierno de Estados Unidos que proporcione pruebas de vida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un mensaje de audio reproducido en la televisión estatal, pero se desconoce su paradero exacto.

* Es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y ascendió rápidamente en las filas políticas en la última década, desempeñándose como ministra de Comunicación e Información entre 2013 y 2014.

* Rodríguez, conocida por ser una amante de la moda y de la ropa de diseño, fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017. Ocupando ese cargo intentó colarse en una reunión del bloque comercial del Mercosur en Buenos Aires, luego de la suspensión de Venezuela del grupo.

* Se desempeñó como jefa de una Asamblea Constituyente progubernamental, que amplió los poderes de Maduro, en 2017.

* Rodríguez fue nombrada vicepresidenta en junio de 2018, y Maduro anunció el nombramiento en X describiéndola como “una mujer joven, valiente, curtida, hija de un mártir, revolucionaria y probada en mil batallas”.

* En agosto de 2024, Maduro agregó el Ministerio de Hidrocarburos a los cargos de Rodríguez. Allí se le encomendó gestionar la escalada de las sanciones estadounidenses a la industria más importante del país. (Reporting by Leila Miller; Editing by Kirsten Donovan)