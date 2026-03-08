¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán?

Por Parisa Hafezi

9 mar (Reuters) - El hijo del ayatolá Alí Jamenei, Mojtaba, fue elegido por la Asamblea de Expertos de Irán para suceder a su difunto padre como líder supremo, en una señal de que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando.

El órgano clerical nombró sucesor al clérigo de 56 años, que ha sobrevivido a la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán, más de una semana después de que el ayatolá Alí Jamenei muriera en un ataque aéreo, según informaron los medios de comunicación iraníes.

Un miembro del consejo, el ayatolá Mohsen Heidari Alekasir, dijo en un video el domingo que se había seleccionado a un candidato basándose en la orientación de Jamenei de que el máximo líder de Irán debía ser "Odiado por el enemigo".

"Incluso el Gran Satán (Estados Unidos) ha mencionado su nombre", dijo Heidari Alekasir sobre el sucesor elegido, días después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Mojtaba era una opción "Inaceptable" para él.

"GUARDIÁN" DE SU PADRE

Mojtaba acumuló poder bajo el mandato de su padre como figura destacada cercana a las fuerzas de seguridad y al vasto imperio empresarial que estas controlan. Se ha opuesto a los reformistas que buscan colaborar con Occidente en su intento de frenar el programa nuclear de Irán.

Sus estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) le dan una mayor influencia en el aparato político y de seguridad de Irán, y ha acumulado influencia entre bastidores como "guardián" de su padre, según fuentes familiarizadas con el asunto.

"Cuenta con un fuerte apoyo dentro del IRGC, en particular entre las generaciones más jóvenes y radicales", afirma Kasra Aarabi, responsable de investigación del IRGC en United Against Nuclear Iran, una organización política con sede en Estados Unidos.

El líder supremo tiene la última palabra en asuntos de Estado, incluida la política exterior y el programa nuclear iraní. Las potencias occidentales quieren impedir que Teherán desarrolle armas nucleares. Irán afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles.

Mojtaba podría enfrentarse a la oposición de los iraníes, que han demostrado estar dispuestos a organizar protestas masivas para presionar en favor de mayores libertades, a pesar de la sangrienta represión de las autoridades.

Nació en 1969 en la ciudad santa chiíta de Mashhad. De joven, sirvió en la guerra entre Irán e Irak.

Mojtaba estudió con conservadores religiosos en los seminarios de Qom, centro de enseñanza teológica chiíta de Irán, y tiene el rango clerical de Hojjatoleslam.

Nunca ha ocupado un cargo oficial en el Gobierno de la República Islámica. Ha aparecido en mítines leales al régimen, pero rara vez ha hablado en público.

Su papel ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia en Irán, donde los críticos rechazan cualquier atisbo de política dinástica en un país que derrocó a un monarca respaldado por Estados Unidos en 1979.

SANCIONES DE EEUU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Mojtaba en 2019, alegando que representaba al líder supremo "En calidad oficial, a pesar de no haber sido elegido ni nombrado para ningún cargo gubernamental", aparte de trabajar en la oficina de su padre.

Su sitio web afirmaba que Jamenei había delegado anteriormente algunas de sus responsabilidades en Mojtaba, quien, según decía, había trabajado en estrecha colaboración con el comandante de la Fuerza Quds del IRGC y la Basij, una milicia religiosa afiliada a la Guardia, "Para promover las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos opresivos internos de su padre".

Mojtaba fue objeto de críticas por parte de los manifestantes durante los disturbios por la muerte de una joven bajo custodia policial en 2022, tras ser detenida por supuestamente infringir las estrictas normas de vestimenta de la República Islámica.

Mojtaba se parece mucho a su padre y lleva el turbante negro de un sayyed, lo que indica que su familia desciende del profeta Mahoma.

Los críticos han dicho que Mojtaba carece de las credenciales clericales para ser líder supremo: Hojjatoleslam es un peldaño por debajo del rango de ayatolá, el cargo que ocupaban su padre y Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica.

Sin embargo, ha seguido en carrera, sobre todo después de que otro candidato destacado para el cargo, el expresidente Ebrahim Raisi, falleciera en un accidente de helicóptero en 2024.

Un cable diplomático estadounidense escrito en 2007 y publicado por WikiLeaks citaba a tres fuentes iraníes que describían a Mojtaba como una vía para llegar a Jamenei. Se creía que Mojtaba estaba detrás del repentino ascenso del radical Mahmoud Ahmadinejad, que fue elegido presidente en 2005. Mojtaba apoyó a Ahmadineyad en 2009, cuando este ganó un segundo mandato en unas controvertidas elecciones que dieron lugar a protestas antigubernamentales que fueron reprimidas violentamente por los Basij y otras fuerzas de seguridad.

Mehdi Karroubi, un clérigo moderado que se presentó a las elecciones, escribió una carta a Jamenei en ese momento en la que se oponía a lo que, según él, era el papel de Mojtaba en el apoyo a Ahmadineyad. Jamenei rechazó la acusación.

La esposa de Mojtaba, que murió en los ataques aéreos del sábado pasado, era hija de un destacado partidario de la línea dura, el ex presidente del Parlamento Gholamali Haddadadel.

(Escrito por Tom Perry, Michael Georgy y Parisa Hafezi; editado por Timothy Heritage y Alexandra Hudson, Editado en español por Juana Casas)