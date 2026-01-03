¿Quién es Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela?

3 ene (Reuters) - A continuación se presentan algunos datos clave sobre Nicolás Maduro, el presidente venezolano que, según el mandatario Donald Trump, fue capturado por las fuerzas estadounidenses el sábado.

Trump, cuyo gobierno ha acusado a Maduro de dirigir cárteles de la droga y otros delitos, había estado presionando a Maduro durante meses para que dejara el cargo.

Maduro nació en una familia de clase trabajadora el 23 de noviembre de 1962, hijo de un líder sindical. Trabajó como conductor de autobús durante la época en que el oficial del ejército Hugo Chávez lideró un fallido intento de golpe de Estado en 1992.

Hizo campaña por la liberación de Chávez y se convirtió en un ferviente defensor de su programa izquierdista. Obtuvo un escaño en la legislatura tras la elección de Chávez en 1998.

Llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional y luego ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, viajando por el mundo para construir alianzas internacionales a través de programas de asistencia financiados con petróleo.

Chávez lo ungió como su sucesor y Maduro fue elegido presidente por un estrecho margen en 2013, tras la muerte de Chávez.

Su Gobierno fue testigo de un sostenido colapso económico, caracterizado por la hiperinflación y la escasez crónica. Es acusado de llevar adelante elecciones amañadas y de ser responsable de una escasez de alimentos y abusos de derechos, incluyendo la dura represión de las protestas en 2014 y 2017.

Millones de venezolanos emigraron al extranjero.

Su gobierno fue objeto de fuertes sanciones por parte de Estados Unidos y otras potencias. En 2020, Washington lo acusó de corrupción y otros cargos, acusaciones que Maduro siempre rechazó.

Prestó juramento para un tercer mandato en enero de 2025 tras unas elecciones el año anterior que fueron ampliamente condenadas por los observadores internacionales y la oposición como fraudulentas. Miles de personas que protestaron contra la declaración de victoria del gobierno fueron encarceladas.

Una misión de investigación de la ONU concluyó el mes pasado que la Guardia Nacional Bolivariana del país cometió graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad durante más de una década al atacar a opositores políticos, a menudo con impunidad.

Las medidas represivas de su gobierno quedaron resaltadas con la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado.

(Recopilado por Frances Kerry)