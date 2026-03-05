¿Quién ganará en los Oscar? Los críticos de cine de AP hacen sus pronósticos

Los Oscar se acaban de poner más interesantes. Con unos cuantos giros de última hora, cortesía de los Premios del Sindicato de Actores, la transmisión de la 98.ª edición de los Premios de la Academia el domingo 15 de marzo podría tener más drama y desconsuelo de lo que se esperaba incluso hace apenas una semana.

Cuando los miembros de la academia de cine completan sus papeletas antes de la fecha límite del jueves a las 8 p.m., hora del Este, los periodistas de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle también hacen sus predicciones finales para los principales premios.

MEJOR PELÍCULA

Nominadas: “Bugonia”; “F1”; “Frankenstein”; “Hamnet”; “Marty Supreme” ("Marty Supremo"); “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"); "O Agente Secreto" ("El agente secreto"); “Sentimental Value” ("Valor sentimental"); “Sinners” ("Pecadores"); “Train Dreams” ("Sueños de trenes")

BAHR: “One Battle After Another” iba avanzando sin sobresaltos por las onduladas colinas de la temporada de premios como la clara favorita, ganando los máximos galardones en los premios del Sindicato de Productores, del Sindicato de Directores, los BAFTA y los Globos de Oro, hasta los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla del domingo. En una metáfora torturada e intrínsecamente defectuosa, de la que ya me estoy arrepintiendo, supongo que “Sinners”, que ganó mejor elenco, ¿es el auto de Willa?

La cuestión es que, de pronto, los Oscar ya no parecen tan atados y previsibles después de todo. Aun así, sigo pensando que va a ganar “One Battle After Another”. El premio de los actores, antes conocido como SAG, se ha desviado cinco veces en las últimas 10 ceremonias; los premios del Sindicato de Productores son un predictor ligeramente mejor, ya que solo han ido por otro camino dos veces en 10 años. Y, de cualquier modo, será una victoria para la experiencia de ir al cine y para Warner Bros., por más inciertos que puedan ser sus futuros.

COYLE: Me encanta tu metáfora, siempre y cuando no se desboque hacia la pista de carreras de “F1”. Esto siempre se ha sentido como una carrera de dos caballos, solo que “Sinners” no tenía mucho que mostrar hasta esas grandes victorias en los Premios de los Actores. Que Michael B. Jordan también ganara me hace dudar un poco. El despegue de “Sinners” llegó en el momento justo, cuando los votantes del Oscar estaban enviando sus papeletas. Así que creo que “Sinners” tiene una excelente posibilidad de dar la sorpresa. Pero, al final, creo que gana “One Battle After Another”. Tiene precursores más significativos y se siente poderosamente acorde con el momento.

MEJOR ACTRIZ

Nominadas: Jessie Buckley, “Hamnet”; Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te patearía"); Kate Hudson, “Song Sung Blue” (“Song Sung Blue: Sueño inquebrantable”); Renate Reinsve, “Sentimental Value”; Emma Stone, “Bugonia”

COYLE: Esta es la decisión más fácil de la noche. Buckley ganará su primer Oscar, y aunque me parece excelente en “Hamnet”, esto se siente como un reconocimiento a una de las actrices más talentosas y naturales de una generación. Desde que irrumpió con “Wild Rose” ("Wild Rose: sigue tu propia canción") en 2019, Buckley ha ido encaminándose hacia esto. Además, hacer llorar a la gente a mares sigue siendo una forma eficaz de ganar un Oscar.

BAHR: Sin duda estabas pendiente de Buckley antes que la mayoría. Estoy casi segura de que vi “Wild Rose” por tu recomendación. Y coincido: el Oscar, básicamente, ya es suyo.

MEJOR ACTOR

Nominados: Timothée Chalamet, “Marty Supreme”; Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”; Ethan Hawke, “Blue Moon” (“Luna azul”); Michael B. Jordan, “Sinners”; Wagner Moura, "O Agente Secreto" ("El agente secreto")

BAHR: Durante un tiempo, parecía que Chalamet lo tenía asegurado, sobre todo después de que perdió el año pasado y nos castigaron con aquel discurso de Adrien Brody. Pero luego vino la sorpresa de los BAFTA, donde ninguno de los tipos de Hollywood ganó, seguida del discurso verdaderamente sentido de Jordan en los Premios de los Actores, que quizá inclinó la balanza a su favor. En lo personal, no creo que haya una elección equivocada en este grupo, pero será un caso de estudio interesante sobre las campañas si Jordan termina llevándose la estatuilla, que es lo que creo que ocurrirá.

COYLE: Sospecho que a muchos en la academia les gustaría retroceder un año y darle el premio a Chalamet, pero su arrepentimiento quizá no sea suficiente para que cruce la meta este año. Han pasado 22 años desde que tuvimos un ganador de mejor actor, Sean Penn por “Mystic River” ("Río místico") que no ganara ni en los BAFTA ni con el sindicato de actores. Jordan va a ganar, y creo que será uno de los momentos destacados de la noche. A diferencia de otros en esta categoría, a Jordan realmente se le ha reconocido menos de lo debido. Esta es su primera nominación al Oscar.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Nominadas: Elle Fanning, “Sentimental Value”; Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”; Amy Madigan, “Weapons”; Wunmi Mosaku, “Sinners”; Teyana Taylor, “One Battle After Another”

COYLE: Esto debería estar reñido. Tres nominadas tienen victorias destacadas hasta ahora: Madigan con el Premio de los Actores, Mosaku en los BAFTA y Taylor en los Globos. Si fuera mi elección, sería Taylor por goleada. Es absurdamente fulminante en “One Battle After Another”. Madigan, una veterana muy querida en una categoría llena de intérpretes más jóvenes, parecería tener una ligera ventaja tras su triunfo y su discurso encantador en los Premios de los Actores. Pero voy a decir que Taylor se lo lleva. Madigan tiene la desventaja de ser la única nominada de su película. Ser una pieza tan clave de lo que creo que será la ganadora de mejor película impulsará a Taylor a dar la sorpresa.

BAHR: La victoria de Madigan en los Oscar podría haber sido la nominación de una organización que no tiene el mejor historial con el terror. Coincido en que será a Taylor a quien veremos en ese escenario. Larga vida a Perfidia Beverly Hills. Sin faltarle el respeto a la tía Gladys.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Nominados: Jacob Elordi, “Frankenstein”; Sean Penn, “One Battle After Another”; Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”; Benicio Del Toro, “One Battle After Another” Delroy Lindo, “Sinners”

BAHR: Todos en esta categoría han recibido algún tipo de reconocimiento esta temporada. Elordi ganó en Critics Choice, Skarsgård en los Globos, Penn tanto en los BAFTA como en los Premios de los Actores, Del Toro en el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y Lindo en los NAACP Image Awards. Parece que se reduce a Penn, que tiene dos Oscar, y Lindo, que no tiene ninguno. De nuevo, un discurso en los Premios de los Actores podría haberlo dejado sellado: Penn no estuvo allí, y Lindo pudo brillar en nombre del elenco.

COYLE: Creo que tiene que ser Penn. Ganar tanto en los BAFTA como en los Premios de los Actores me sugiere que esto es suyo. La pregunta más grande quizá sea: ¿Irá? Penn se ha saltado el almuerzo de nominados al Oscar y la mayoría de las ceremonias hasta ahora. Hace tiempo que no tenemos un ganador ausente. ¿Recuerdan a Anthony Hopkins en los Oscar del COVID? Es una buena categoría, pero es un crimen que Tim Key no fuera nominado por “The Ballad of Wallis Island” ("La balada de la isla").

MEJOR DIRECCIÓN

Nominados: Chloé Zhao, “Hamnet”; Josh Safdie, “Marty Supreme”; Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”; Joachim Trier, “Sentimental Value”; Ryan Coogler, “Sinners”

COYLE: Anderson va a ganar. Ganó en los premios del Sindicato de Directores y creo que hay una sensación general en la industria de que ya le toca ganar esto, o cualquier Oscar. (Anderson nunca ha ganado uno). Coogler ganará esto algún día, eso sí.

BAHR: Ahora solo estoy pensando en lo buen presentador que sería Tim Key. Pero sí, es el año de Anderson y espero que consigan a alguien especial para entregárselo.

MEJOR DOCUMENTAL

Nominadas: “The Perfect Neighbor”; “The Alabama Solution”; “Come See Me in the Good Light”; “Cutting Through Rocks”; “Mr. Nobody Against Putin”

BAHR: Después de varios años seguidos en los que el premio al documental fue para películas con enfoque internacional que destacaban grandes problemas globales (“Navalny”, “20 Days in Mariupol”, “No Other Land”), este podría ser el año en que el foco vuelva a problemas de este país, ejemplificados por “The Alabama Solution” y “The Perfect Neighbor”. Creo que el premio se lo lleva esta última. Geeta Gandbhir hizo una película absorbente sobre las leyes de “defiende tu posición” de Florida, que además fue ampliamente vista gracias a su plataforma en Netflix.

COYLE: Yo también espero que gane “The Perfect Neighbor”. Pero esta sigue siendo una de las ramas más peculiares de la academia. La mayoría de los años, mis películas de no ficción favoritas no aparecen aquí. Este año, algunas ausencias notables incluyen “Afternoons of Solitude”, “Secret Mall Apartment” y “My Undesirable Friends”.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Nominadas: "O Agente Secreto" ("El agente secreto"), Brasil; “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”), Francia; “Sentimental Value” (“Valor Sentimental”), Noruega; “Sirât”, España; “Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”), Túnez

COYLE: Esta es una categoría muy fuerte, y aun así deja fuera mi primera opción: la sátira coreana magistralmente oscura de Park Chan-wook, “Eojjeolsuga eobsda” (“La única opción”). Elijo para ganar la exquisitamente tierna “Sentimental Value” de Joachim Trier, pero no me siento bien con ello. La más oportuna "O Agente Secreto" quizá sea la mejor apuesta. De cualquier modo, el drama iraní de venganza de Jafar Panahi, “Yek tasadef sadeh”, es el que de verdad merece ganar.

BAHR: Estoy totalmente de acuerdo con “Yek tasadef sadeh”. Del mismo modo, estoy indecisa sobre cómo se desarrollará esta categoría, pero apostaré por "O Agente Secreto", que, al igual que “Sentimental Value”, también obtuvo una nominación a mejor película y una nominación interpretativa (cabe destacar que “Sentimental Value” consiguió tres). Pero lo que hace que destaque para mí es que "O Agente Secreto" también fue nominada al premio de casting junto con “Sinners”, “One Battle”, “Hamnet” y “Marty Supreme”. Además, ese contingente brasileño es fuerte.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Nominadas: “Arco”, “Elio”, “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”), “Amélie et la métaphysique des tubes” ("Amélie y los secretos de la lluvia"), “Zootopia 2”

BAHR: Sabes que va a ser, va a ser “KPop”. Y aunque puede que yo viva en un hogar de “KPop Demon Hunters”, tampoco creo que sea una mala elección. No es frecuente que este premio vaya realmente a una película que de verdad haya tenido un impacto en la cultura.

COYLE: Según la métrica más importante del Oscar, los disfraces de Halloween con temática de películas, “KPop” ganará esto por goleada. Cualquier película que envíe hordas y más hordas de niñas a las calles vestidas como cazadoras de demonios que cantan K-pop merece un Oscar.