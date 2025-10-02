¿Quién puede detener a Kane? El Eintracht, próximo en intentarlo

A sus 32 años, Harry Kane está viviendo el mejor momento de su majestuosa carrera y esta temporada suma ya 17 goles en 9 partidos oficiales disputados con el Bayern. El sábado, el Eintracht de Fráncfort será el siguiente equipo en tratar de parar al goleador.

Impulsado por la racha del capitán de la selección inglesa, el Bayern ha ganado todos sus partidos: cinco de Bundesliga, dos de Champions, la Supercopa alemana y la primera ronda de la Copa de Alemania.

Tan solo en uno de ellos, Kane se quedó sin marcar. Fue en el derbi bávaro ante el Augsburgo de la segunda jornada de Bundesliga. No anotó, pero contribuyó con dos asistencias a la victoria 3-2 del Bayern.

Los números de Kane esta temporada son impresionantes: dos tripletes y cinco dobletes, dos de ellos en los partidos de Champions contra Chelsea y Pafos chipriota.

"Queremos mantener este impulso a toda costa", advirtió Kane tras el triunfo europeo frente a los chipriotas.

Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Ante el todopoderoso Bayern, que lidera en solitario la Bundesliga con un pleno de 15 puntos, estará el sábado (16:30 GMT) el Eintracht, que en este inicio de temporada es el "doctor Jekyll y mister Hyde" del fútbol europeo.

El Eintrahcht (4º con 9 puntos) es el único equipo de la Bundesliga que ha logrado marcar más goles que Kane (17 por 10), pero también ha encajado 13, más que ningún otro club.

Con una pegada de fuego y una defensa que hace aguas, el equipo que dirige Dino Toppmöller es tan capaz de ganar 6-4 en su visita al Borussia Mönchengladbach (luego de ir ganando por 6-0), como de perder en casa 3-4 contra el Unión Berlín.

En Europa también ha mostrado esta doble cara: ganó en su estreno europeo por 5-1 al Galatasaray y perdió el martes por el mismo resultado ante el Atlético en Madrid.

En el Eintracht está destacando el volante turco de 19 años Can Uzun, autor ya de siete goles (cinco de ellos en el campeonato) y su ariete Jonathan Burkardt (cinco goles), ayudados en las bandas por el japonés Ritsu Doan y Ansgar Knauff (siete dianas entre ambos).

Pero atrás, Toppmöller no ha encontrado la manera de encajar menos goles.

Comenzó como portero titular Michael Zetterer, pero tras la derrota en Leverkusen (3-1), el técnico dio la alternativa al joven brasileño de 22 años Kaua Santos, sin que el portero formado en el Flamengo haya logrado hasta ahora cortar la sangría.

El otro encuentro destacado de la fecha será el que disputen el sábado el Borussia Dortmund y el Leipzig, segundo contra tercero, con el objetivo de no perder la estela del Bayern.

-- Programa de la 6ª jornada de la Bundesliga y clasificación:

- Viernes:

(18h30 GMT) Hoffenheim - Colonia

- Sábado:

(13h30 GMT) Bayer Leverkusen - Unión Berlín

Borussia Dortmund - RB Leipzig

Werder Bremen - St Pauli

Augsburgo - Wolfsburgo

(16h30 GMT) Eintracht Fráncfort - Bayern Múnich

- Domingo:

(13h30 GMT) Stuttgart - Heidenheim

(15h30 GMT) Hamburgo - Maguncia

(17h30 GMT) B. Mönchengladbach - Friburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 22 3 19

2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 3 8

3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 7 7 0

4. Eintracht Fráncfort 9 5 3 0 2 17 13 4

5. Stuttgart 9 5 3 0 2 7 6 1

6. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 10 8 2

7. Colonia 7 5 2 1 2 10 9 1

8. Friburgo 7 5 2 1 2 9 9 0

9. St Pauli 7 5 2 1 2 8 8 0

10. Hoffenheim 7 5 2 1 2 9 11 -2

11. Unión Berlín 7 5 2 1 2 8 11 -3

12. Wolfsburgo 5 5 1 2 2 7 7 0

13. Hamburgo 5 5 1 2 2 2 8 -6

14. Maguncia 4 5 1 1 3 5 6 -1

15. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6

16. Augsburgo 3 5 1 0 4 8 12 -4

17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6

18. B. Mönchengladbach 2 5 0 2 3 5 12 -7

mcd/pm