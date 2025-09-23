¿Quién reconoce al Estado de Palestina, quién no y por qué es importante?

Tras casi dos años de guerra en Gaza, la mayoría de los países de Europa reconocen ahora al Estado de Palestina, gracias a las declaraciones oficiales el lunes en la ONU de Francia, Bélgica o Luxemburgo.

El reconocimiento del Estado palestino –autoproclamado en 1988 por dirigentes palestinos en el exilio– llega en medio del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, devastada por dos años de conflicto, y mientras sigue la ocupación de Cisjordania.

- ¿Qué países reconocen o quieren reconocer a Palestina como Estado? -

Cerca del 80% de los miembros de Naciones Unidas.

Según un recuento de la AFP, al menos 151 de los 193 países que integran la ONU reconocen un Estado palestino. AFP no pudo obtener confirmación reciente de tres países africanos.

Seis países europeos —Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y Mónaco— completaron esta lista de reconocimientos con sus declaraciones del lunes. El domingo ya lo hicieron Reino Unido y Canadá —los primeros miembros del G7—, Australia y Portugal.

Rusia, todos los países árabes, casi todos los de África y América Latina, y la gran mayoría de los Estados asiáticos, incluidos India y China, ya forman parte del grupo de apoyos.

Argelia fue el primer país, el 15 de noviembre de 1988, en reconocer al Estado palestino, justo después de su autoproclamación en Argel por parte del líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yaser Arafat.

Decenas de países la siguieron en los meses siguientes y, veinte años después, a finales de 2010 e inicio de 2011, hubo una segunda oleada.

La guerra en Gaza, en respuesta al ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, ha dado lugar a una nueva serie de reconocimientos, hasta ahora 19.

- ¿Quién no lo reconoce? -

Al menos 39 países, empezando por Estados Unidos e Israel. El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza rotundamente la idea de un Estado de Palestina y, en julio de 2024 el Parlamento israelí votó una resolución en contra de su creación.

En América Latina, la excepción al reconocimiento es Panamá; en Asia, Japón, Corea del Sur o Singapur; en África, Camerún; y en Oceanía, la mayoría de los países.

El continente europeo es el más dividido, prácticamente al 50%.

Hasta mediados de la década de 2010, los únicos países que reconocían a Palestina como Estado eran, además de Turquía, los del antiguo bloque soviético. Pero ahora algunos de esos países, como Hungría y República Checa, consideran que no hubo un reconocimiento bilateral formal.

Durante años los países de Europa occidental y del norte eran unánimes en no reconocer el Estado palestino, con la excepción de Suecia, que lo hizo en 2014.

Pero la guerra en Gaza cambió las cosas, y Noruega, España, Irlanda y Eslovenia siguieron el camino de Estocolmo en 2024, y en los últimos días lo hicieron Francia y Reino Unido, entre otros.

Por el contrario, Italia o Alemania no lo contemplan.

¿Qué es el reconocimiento de un Estado?

Es "una de las cuestiones más complicadas" del derecho internacional, "a medio camino entre lo político y lo jurídico", explica a la AFP Romain Le Boeuf, académico de la Universidad de Aix-Marsella.

"No existe una oficina de registro de reconocimientos. La Autoridad Palestina incluirá en su propia lista todas las acciones que considere actos de reconocimiento, pero de forma puramente subjetiva", aseguró.

Del mismo modo otros Estados "dirán que lo han reconocido o no, pero sin tener que justificarse realmente (...). Estamos ante una subjetividad casi total", apunta el experto.

Pero hay un punto en el que "el derecho internacional es bastante claro: el reconocimiento no crea el Estado, del mismo modo que la ausencia de reconocimiento no impide que el Estado exista", indica Le Boeuf, ya que los elementos necesarios son un territorio, una población y un gobierno independiente.

Si bien el alcance del reconocimiento es "en gran medida simbólico y político", en el caso palestino, tres cuartas partes de los países dicen que "Palestina reúne las condiciones necesarias" para ser un Estado, subrayó.

"Sé que para muchas personas esto parece solo simbólico, pero en realidad, en términos de simbolismo, es algo que cambia las reglas del juego", escribió a mediados de agosto en el diario The New York Times el abogado y profesor de Derecho franco-británico Philippe Sands.

"Porque una vez que reconocen la condición de Estado palestino, (...) esencialmente ponen a Palestina e Israel en igualdad en cuanto a su trato bajo el derecho internacional", argumentó.

maj/ang/arm/pc