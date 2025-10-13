¿Quiénes se han clasificado a la Copa Mundial de 2026?
La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos.
Durante el fin de semana Ghana se convirtió en la quinta selección de África en clasificarse. Los cuartofinalistas de la edición de 2010 se unen a Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez.
El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.
Cuarenta y tres equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.
Asia tendrá ocho plazas directas y aspira a otra en el repechaje intercontinental.
África tiene nueve plazas directas más una disponible en el repechaje intercontinental.
La Concacaf —Norte y Centroamérica, junto con el Caribe— obtiene tres plazas directas y otras dos posibles en los repechajes intercontinentales.
Sudamérica cuenta con seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales.
Oceanía, por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró ese derecho en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.
Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo.
Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la Concacaf.
Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio), Uruguay (4 de septiembre), Colombia (4 de septiembre), Paraguay (4 de septiembre).
África: Argelia (9 de octubre), Egipto (8 de octubre), Marruecos (5 de septiembre), Túnez (8 de septiembre), Ghana (13 de octubre).
Asia: Australia (se clasificó el 10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio).
Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo)
