¿Quiénes son los cuatro candidatos con opciones de ganar la presidencia de Panamá?

Un expresidente "con apellido", un veterano político de carácter fuerte, un excónsul rockero y un exministro del Canal, opositores y principalmente de centroderecha, son los cuatro candidatos presidenciales, de ocho, con opciones de ganar en las elecciones del domingo en Panamá, según las encuestas.

Los comicios a una sola vuelta y por mayoría simple han estado marcados por la impugnación de la candidatura del favorito, José Raúl Mulino (con un 30% de preferencias), pero a tres días de la votación la justicia aún no falla.

Los otros tres con opciones tienen entre 10% y 15% de apoyos. Los cuatro restantes, incluido el oficialista José Gabriel Carrizo, rondan el 5%.

- Mulino, el delfín de Martinelli -

José Raúl Mulino, de 64 años, dejó su finca y sus caballos para acompañar como candidato a vicepresidente al exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), de quien fue su ministro de Seguridad.

Pero Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua tras ser condenado por blanqueo de capitales, fue inhabilitado como candidato y Mulino lo reemplazó.

Su candidatura fue impugnada por no haber sido elegido en primarias ni tener compañero de fórmula, sobre lo cual debe pronunciarse la justicia, sin plazo definido.

Los panameños parecen no pasarle factura por la represión de protestas en el gobierno de Martinelli. Este abogado de carácter fuerte, promete cerrar el paso por la peligrosa selva del Darién a cientos de miles de migrantes.

"El voto de Martinelli es lo que me tiene aquí", dice el candidato de los centroderechistas Realizando Metas y Alianza, quien usa el lema "Mulino es Martinelli".

Fue también canciller y ministro de Justicia. Entre 2015 y 2016, estuvo en prisión preventiva por corrupción, pero fue liberado por errores procesales.

- Torrijos, el hijo del general

Martín Torrijos, presidente de 2004 a 2009, regresó al ruedo tras una pelea con el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado por su padre hace 45 años y al que acusa de corrupción y de abandonar los ideales socialdemócratas.

Buscar la reelección "fue una decisión de conciencia", dijo a AFP el hijo del fallecido general Omar Torrijos, el líder nacionalista que recuperó el canal de Panamá de manos estadounidenses.

A sus 60 años, este egresado en Economía de la Universidad de Texas A&M, se postula ahora con el pequeño Partido Popular (democristiano).

En su gobierno impulsó la ampliación del canal de Panamá, que quiere potenciar para generar empleo, pero carga con la responsabilidad de haber introducido a la constructora brasileña Odebrecht, acusada por sobornos en Latinoamérica.

Seguidor del Real Madrid, tiene al colombiano Gabriel García Márquez de referencia literaria. "Ese mundo de Macondo, lo vemos en la realidad nuestra", asegura.

- Lombana, el hacha contra la corrupción-

Ricardo Lombana lleva años afinando su discurso anticorrupción, en un país marcado por el clientelismo.

A sus 50 años, aspira por segunda vez a la presidencia prometiendo limitar el uso de fondos públicos y eliminar fueros y privilegios de los altos funcionarios.

"Que se preparen los corruptos porque se les va a acabar la fiesta", dijo a AFP.

En campaña blandió un hacha como símbolo de su promesa, en una posible imitación de la motosierra del presidente argentino, Javier Milei.

En su Movimiento Otro Camino (MOCA, centroderecha) reclutó a exfuncionarios e independientes, especialmente jóvenes y opuestos a la minería.

Abogado, excónsul en Washington, este seguidor de los Cachorros de Chicago prometió reducir el costo de la electricidad con la instalación masiva de paneles solares.

El candidato más joven es admirador del fallecido canadiense Neil Peart, de la banda de rock progresivo Rush, y compagina la política con su mayor pasión: la batería.

- Roux, el enemistado excanciller de Martinelli

Rómulo Roux, segundo en las elecciones en 2019, fue ministro del Canal y canciller en el gobierno de Martinelli.

Pero ante los líos judiciales del expresidente, puso tierra de por medio y logró quitarle el control de Cambio Democrático (centroderecha), fundado por Martinelli en 1998.

Este abogado de 59 años, doctorado en Miami, busca ahora ganar la presidencia en coalición con el tradicional Partido Panameñista. Pero le pesa su vínculo con un bufete de abogados de la minera de cobre que desató masivas protestas a fines de 2023.

De ganar, dijo a AFP, no le dará el salvoconducto a Martinelli para que salga de la embajada nicaragüense: "No me voy a meter en eso".

Con las fechas de nacimiento de sus siete hijos tatuadas en un brazo, prometió crear 500.000 empleos y hacer reformas contra la corrupción.

Usuario de TikTok y simpatizante del Real Madrid, es el candidato más abierto a la posibilidad de permitir las uniones civiles entre homosexuales.

