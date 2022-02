Quim Salarich: "Me iría contento quedando entre los quince primeros, pero soy ambicioso"

El esquiador español Quim Salarich ha asegurado que llega a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 con el objetivo de "quedar entre los quince primeros" en la prueba de eslalon de esquí alpino, aunque es "ambicioso" y va a "tirar a tope", sin tratar de "asegurar", para aprovechar la "oportunidad".

"Yo me he construido un guion. No soy de esas personas que busca el número, pero viendo los resultados que hemos sacado últimamente y el nivel que creo que puedo llegar a sacar, me iría contento quedando entre los quince primeros. Sería el primer escalón. Somos ambiciosos y vamos a por los mejores resultados posibles. Voy a dar lo mejor de mí y todo lo que sea mejor que el objetivo marcado va a ser agradecido y una recompensa a todo el trabajo realizado hasta ahora", declaró en rueda de prensa.

Ese 'Top 15' le permitiría "conseguir los puntos de la World Cup Start List". "Sé que somos capaces de dar más", afirmó. "Afronto esta primera como una oportunidad. Es una carrera muy importante, más asequible para los 'outsiders', porque no hay tantos participantes como en la Copa del Mundo. Es una oportunidad y hay que aprovecharla. No hay que ir a asegurar y a llegar a meta; mi estrategia es tirar a tope desde el principio y dar mi 100% pase lo que pase e irme a casa satisfecho", apuntó.

A pesar las previsiones de la dificultad de la nieve del Yanqing National Alpine Skiing Centre, el catalán reconoció que se siente "supercómodo" en ella y que le ofrece "mucha confianza". "Estoy muy cómodo. Hemos tenido una adaptación larga, porque decidimos venir unos días antes para prevenir esa nieve que decían que daba problemas. Nos hemos adaptado bien, las sensaciones son buenas entrenando, tenemos buenas referencias. Mañana toca salir, disfrutar y dar lo mejor que uno tiene", subrayó.

"Los entrenamientos han sido muy positivos. Vemos que estamos muy cerca, incluso en bajadas hemos estado delante, de los que optan a las medallas. En entrenamiento salimos con las mismas condiciones y ahí sabemos que somos muy competitivos. Las sensaciones son buenas, hemos tenido buenos entrenos y condiciones. En la primera manga tocará intentar remontar posiciones y en la segunda, en mismas condiciones, intentar sacar el rendimiento que estamos sacando entrenando", prosiguió.

Salarich, que saldrá con el dorsal 29, también explicó que ha encontrado "el setting bueno". "Vine con siete pares de esquís de tres modelos diferentes. Ayer fue el último día de test y hemos escogido un setting que creo que se adapta bastante bien a las condiciones", manifestó.

Por otra parte, aseguró que está listo a nivel mental. "La presión es una cosa que llevo trabajando mucho tiempo con mi psicólogo. Hemos intentado 'ver' el futuro y gestionarlo de manera efectiva. Los nervios van a estar, es una competición importante y un evento increíble. Lo hemos podido trabajar bien", dijo, antes de hablar de su participación en Pyeongchang 2018. "La experiencia ya la tengo de hace cuatro años, y los objetivos son diferentes. Llegamos en un nivel bastante bueno y vamos a tener que dar el 100%", señaló.

Por último, indicó que Paquito Fernández Ochoa, único oro español en unos Juegos de Invierno, continúa sigue siendo el referente para todos los esquiadores del país. "Viendo los resultados que se han sacado este año, que han sido históricos, viene a la mente la familia Ochoa. Es difícil hacer lo que hizo Paquito, porque tengo que ganar. Para mí es un honor que la gente me diga que a ver si llego a lo de Paquito", finalizó.