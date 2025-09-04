Química oculta del núcleo terrestre revelada por cómo se congeló

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Científicos han identificado una nueva limitación en la química del núcleo terrestre, al demostrar cómo pudo cristalizarse hace millones de años. El estudio se publica en Nature Communications. Los investigadores --de las universidades de Leeds, Oxford y University College de Londres-- demostraron que el núcleo tendría que estar compuesto por un 3,8% de carbono para que comenzara a cristalizar. Este resultado indica que el carbono podría ser más abundante en el núcleo terrestre de lo que se creía, y que este elemento podría haber desempeñado un papel clave en su congelación, ofreciendo una visión poco común de los procesos que ocurren en el corazón de nuestro planeta.

El núcleo interno de la Tierra, la masa sólida rica en hierro que se encuentra en el centro de nuestro planeta, crece lentamente a medida que el núcleo externo fundido circundante se enfría y congela. Sin embargo, este proceso ha sido motivo de debate entre los científicos durante décadas. La formación del núcleo interno no se limita a determinar cuándo se enfrió hasta su punto de congelación, sino que implica el proceso de cristalización, que depende de su composición química exacta. Al igual que las gotas de agua en las nubes, que pueden enfriarse hasta -30 °C antes de formar granizo, el hierro fundido debe sobreenfriarse (por debajo de su punto de fusión) antes de congelarse.

Cálculos previos sugerían que se necesitarían entre 800 y 1000 °C de sobreenfriamiento para iniciar la congelación del núcleo si estuviera compuesto de hierro puro. Sin embargo, si el núcleo se sobreenfría a este grado, los investigadores han demostrado que el núcleo interno crecería enormemente y el campo magnético terrestre fallaría. Sin embargo, ninguno de estos resultados se ha producido a lo largo de la historia de nuestro planeta. En cambio, los científicos creen que, en el pasado, el núcleo podría haberse enfriado a no más de unos 250 °C por debajo de su punto de fusión.

SIMULACIONES POR COMPUTADORA

Esta nueva investigación tuvo como objetivo comprender cómo existe el núcleo interno tal como se observa hoy en día con un sobreenfriamiento tan limitado en el pasado. Sin acceso directo al interior profundo de la Tierra, el equipo de investigación tuvo que basarse en simulaciones por computadora del proceso de congelación. Analizaron la presencia de otros elementos, específicamente silicio, azufre, oxígeno y carbono, y cómo estos podrían afectar el proceso de congelación. "Cada uno de estos elementos existe en el manto suprayacente y, por lo tanto, podría haberse disuelto en el núcleo durante la historia de la Tierra", explicó en un comunicado el coautor, el profesor asociado Andrew Walker (Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Oxford). "En consecuencia, esto podría explicar por qué tenemos un núcleo interno sólido con relativamente poco sobreenfriamiento a esta profundidad.

La presencia de uno o más de estos elementos también podría explicar por qué el núcleo es menos denso que el hierro puro, una observación clave de la sismología". Utilizando simulaciones por computadora a escala atómica de alrededor de 100.000 átomos a temperaturas y presiones de sobreenfriamiento equivalentes a las del núcleo interno, el equipo de investigación rastreó la frecuencia con la que se formaban pequeños cúmulos de átomos, similares a cristales, a partir de un líquido. Estos eventos de "nucleación" son los primeros pasos hacia la congelación. Lo que encontraron fue sorprendente: el silicio y el azufre, elementos que a menudo se asume que están presentes en el núcleo, en realidad ralentizan el proceso de congelación. En otras palabras, se necesitaría más sobreenfriamiento para comenzar a formar el núcleo interno si estos elementos fueran abundantes en esa parte de la Tierra. Por otro lado, descubrieron que el carbono contribuía a acelerar la congelación en la simulación.

En el estudio, los investigadores probaron cuánto sobreenfriamiento se requeriría para congelar el núcleo interno si el 2,4% de su masa estuviera compuesta de carbono. El resultado: aproximadamente 420 °C, una temperatura aún demasiado alta, pero la más cercana a la viabilidad hasta la fecha. Pero al extrapolar sus resultados a un caso donde el 3,8% de la masa del núcleo es carbono, el sobreenfriamiento requerido se redujo a 266 °C. Esta es la única composición conocida que podría explicar tanto la nucleación como el tamaño observado del núcleo interno.

ABUNDANTE

Este resultado indica que el carbono podría ser más abundante en el núcleo de la Tierra de lo que se creía, y que sin este elemento, la formación de un núcleo interno sólido podría no haberse producido nunca. Los experimentos también demuestran que la congelación del núcleo interno fue posible con la química adecuada y, a diferencia del agua cuando forma granizo, se produjo sin "gérmenes de nucleación", partículas diminutas que contribuyen al inicio de la congelación. Esto es vital, ya que, en simulaciones previas, todos los candidatos a gérmenes de nucleación en el núcleo se fundieron o disolvieron.