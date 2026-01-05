Quince conductores de bus detenidos por transportar migrantes entre Francia y España

Quince conductores de autobuses de línea internacionales fueron detenidos en la provincia de Barcelona por trasladar entre Francia y España a inmigrantes irregulares a veces sin billete o documentación, anunció este lunes la Policía Nacional española.

"Los detenidos aprovechaban su condición de conductores oficiales de líneas regulares internacionales, principalmente de la ruta París-Barcelona, para introducir en territorio nacional a ciudadanos extranjeros indocumentados o carentes de visado a cambio de diferentes cantidades de dinero", explica el cuerpo policial en un comunicado.

Se trata, según el comunicado, de "una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas en el ámbito del transporte internacional terrestre".

Los inmigrantes pagaban entre 20 y 400 euros para poder viajar sin documentación, boleto de transporte o con un billete a nombre de otra persona.

Los conductores les permitían el acceso al vehículo y coordinaban la operación con intermediarios situados en las estaciones de autobuses y ajenos a las empresas de transporte.

A los detenidos se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.