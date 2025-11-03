Quince desaparecidos, la mayoría niños, tras las inundaciones en Papúa, Indonesia

YAKARTA, 3 nov (Reuters) -

Al menos 15 personas, en su mayoría niños, están desaparecidas y es probable que hayan muerto tras las inundaciones y corrimientos de tierra que asolaron la región de Papúa, en el extremo oriental de Indonesia, después de unas lluvias torrenciales, según informó el lunes un responsable local.

Trece de las víctimas eran niños de entre ocho y 17 años, dijo a Reuters Alfredo Agustinus Rumbiak, jefe de policía de la remota región de Nduga. Los niños volvían a casa después de jugar al voleibol e intentaban cruzar un río cuando se produjeron las inundaciones, explicó. Al principio se refugiaron en unas grandes rocas, pero la corriente era demasiado fuerte y fueron arrastrados. Además, algunas rocas cayeron y los sepultaron, dijo Rumbiak.

Los residentes, la policía y el personal militar, así como la agencia local de mitigación de catástrofes, siguen buscando a las víctimas, dijo Rumbiak, pero sus esfuerzos se están viendo obstaculizados por la dificultad del terreno montañoso.

Las autoridades necesitan un helicóptero para llegar al lugar, o en su defecto se enfrentan a una caminata de ocho horas desde la ciudad más cercana, dijo Rumbiak.

El rescate también se está complicando por el hecho de que la zona está catalogada como "zona roja" en términos de seguridad, añadió.

Los separatistas papúes llevan luchando por la independencia desde que Papúa quedó bajo control indonesio tras el dominio neerlandés en una votación supervisada por Naciones Unidas en 1969.

Rumbiak dijo que la ubicación del deslizamiento de tierra estaba en la misma zona donde un grupo separatista mató a decenas de trabajadores que construyeron un puente en 2018. (Información de Ananda Teresia; edición de Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)