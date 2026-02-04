Quince migrantes mueren tras colisión de embarcación con la guardia costera griega

ATENAS, 3 feb (Reuters) - Quince migrantes murieron el martes en el mar Egeo, frente a las costas de Grecia, ⁠después de que su embarcación chocara ⁠con un barco de la guardia costera frente a la isla de Quíos, según informó la guardia costera.

Un oficial de la guardia costera ⁠dijo que ‌avistaron ​una lancha que transportaba migrantes hacia Quíos, situada a pocos kilómetros de la costa de ​Turquía, y les ordenaron que dieran media vuelta.

"Los traficantes maniobraron hacia el barco ‌de la guardia costera provocando una colisión", dijo el ‌responsable a Reuters.

La guardia costera ​informó de que se rescató a 25 migrantes, pero una mujer, falleció posteriormente. La operación de búsqueda y rescate continúa.

Reuters no pudo verificar de forma independiente cómo se produjo la colisión. La nacionalidad de los migrantes no estaba clara.

Dos agentes de la guardia costera resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, según informó un segundo responsable a Reuters. Los testigos informaron de que había entre 30 y 35 ⁠personas a bordo, según un representante del Gobierno.

Grecia, situada en el extremo sureste de la Unión Europea, ha ​sido durante mucho tiempo una puerta de entrada preferida a Europa para los migrantes y refugiados procedentes de Oriente Próximo, África y Asia.

En 2015-2016, Grecia se encontraba en primera línea de la crisis migratoria europea y casi un millón de personas llegaron a sus islas, incluida Quíos, procedentes de Turquía.

En los últimos años, las llegadas han disminuido y Grecia ⁠ha endurecido su postura con respecto a los migrantes. Desde 2019, el Gobierno de centro-derecha ha ​reforzado los controles fronterizos con vallas y patrullas marítimas.

Grecia ha sido objeto de escrutinio por su trato a los migrantes y refugiados que llegan por mar, incluido un naufragio en 2023 en el que ‍murieron cientos de migrantes tras lo que, según testigos, fue un intento de la guardia costera de remolcar su barco pesquero.

La agencia fronteriza de la UE dijo el año pasado que estaba revisando 12 casos de posibles violaciones de los derechos humanos por parte de Grecia, incluidas algunas denuncias de ​que se había expulsado a migrantes que solicitaban asilo de las fronteras griegas.

Grecia niega que viole los derechos humanos o que devuelva por la fuerza a los solicitantes de asilo desde sus costas. (Información de Lefteris Papadimas, Yannis ‍Souliotis y Renne Maltezou; edición de Edward McAllister; editado en español por Patrycja Dobrowolska)