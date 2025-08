Quinn contento de tener a McLaurin en campamento de Commanders pese a disputa contractual

ASHBURN, Virginia, EE. UU. (AP) — El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, afirmó el sábado que el receptor abierto Terry McLaurin le comunicó directamente su solicitud de ser traspasado en medio de una disputa contractual, pero el entrenador no ha abordado el asunto con los otros jugadores mientras el equipo continúa preparándose para la temporada.

"Los jugadores hoy en día están más conscientes de los contratos y cosas de ese tipo que antes", comentó Quinn antes de la práctica. "Y reconocen que esa parte del negocio también ocurre. Así que, para el equipo, simplemente seguimos adelante y realizamos algunas prácticas geniales. Para Terry y las solicitudes de traspaso, hombre, eso es parte del negocio normal que ocurre en la NFL".

El All-Pro de 2024 ha estado presente en el campamento de entrenamiento. Se presentó al campamento el domingo después de saltarse las primeras cuatro prácticas y partes del programa de temporada baja. Permanece en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse debido a una lesión en el tobillo mientras continúan las negociaciones contractuales.

Sigue siendo una presencia en el campamento aunque no ha estado en el campo.

"Estoy realmente contento de que esté aquí", expresó Quinn. "Me encanta entrenarlo, pero el lado del negocio, ahí es donde estamos. Alguien me preguntó si es una distracción. No lo es".

McLaurin, entrando en el último año de una extensión de tres años firmada en 2022, busca un nuevo acuerdo que lo convierta en uno de los receptores mejor pagados de la liga. Tuvo 82 recepciones para 1096 yardas y un récord personal de 13 touchdowns la temporada pasada, ayudando a Washington a llegar al juego de Campeonato de la NFC.

"Amamos a Terry. Estoy realmente contento de que esté aquí y espero que pronto esté practicando", manifestó Quinn. "Y también entendemos que hay un lado comercial en estas cosas que (el gerente general) Adam (Peters) y su equipo, junto con Terry y sus representantes, están resolviendo".

Mientras tanto, McLaurin está trabajando con el personal de entrenamiento para fortalecer su tobillo, dijo Quinn. McLaurin observa los recorridos de la tarde y escucha las jugadas mientras Quinn mantiene a todos enfocados en el trabajo.

"Es un lugar realmente genial para venir a trabajar y jugar al fútbol", comentó Quinn. "Y trabajamos duro en eso también, en el ambiente. Y así, (Terry) definitivamente es parte de eso... Aunque no esté participando, todavía hay mucho por hacer".

Sin McLaurin, el receptor abierto Deebo Samuel y el ala cerrada Zach Ertz son las principales opciones de pase para el quarterback Jayden Daniels, el Novato Ofensivo del Año la temporada pasada.

"Yo sé que ese momento llegará", dijo Daniels esta semana sobre la eventual reincorporación de McLaurin a la ofensiva. "Hasta entonces, si eso significa que estemos en la sala de video y simplemente hablando... siempre hablamos. Hablamos de fútbol.

Hablamos de la vida. Así que nada ha cambiado en absoluto".

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.