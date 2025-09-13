Quinn Priester logra su 12ª victoria consecutiva y Cerveceros derrotan 8-2 a Cardenales

MILWAUKEE (AP) — Quinn Priester lanzó cinco entradas y un tercio con autoridad para ganar su 12ª decisión consecutiva y Christian Yelich conectó un jonrón por los Cerveceros de Milwaukee, líderes de las Grandes Ligas, quienes rompieron una racha de tres derrotas al vencer el viernes 8-2 a los Cardenales de San Luis.

Los Cerveceros han ganado los últimos 18 juegos en los que Priester ha lanzado, una racha que incluye 15 aperturas y tres relevos.

Priester (13-2) preservó el cero hasta la sexta entrada. Terminó permitiendo dos carreras y cinco hits en una faena que incluyó cinco ponches y un boleto.

Según Sportradar, el último lanzador en ganar al menos 12 decisiones consecutivas en una sola temporada fue Gerrit Cole, quien hilvanó 16 con los Astros de Houston en 2019.

Los Cerveceros ganaron en su regreso a casa después de ser barridos en una serie de tres juegos en Texas. Los Cardenales sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

Yelich conectó un jonrón de dos carreras contra el dominicano Jorge Alcalá en la séptima entrada. Su 28º jonrón del año fue un batazo de 432 pies que impactó la pizarra electrónica del jardín central.

Los Cerveceros rompieron un empate sin carreras al anotar cuatro veces en una tercera entrada que contó con apenas un hit, un sencillo en toque de bola.

Andre Pallante (6-14) comenzó el inning caminando a Jake Bauers y Caleb Durbin. Después de un hit de Joey Ortiz que llenó las bases con un toque, Pallante caminó a Sal Frelick para que entrara una carrera.

El venezolano Jackson Chourio conectó un elevado de sacrificio al jardinero derecho Jordan Walker, quien lanzó al plato en un intento por retirar a Durbin. El lanzamiento de Walker golpeó en la espalda a Durbin, quien se deslizaba.

La pelota rodó hacia el dugout de los Cerveceros, permitiendo que Ortiz también anotara.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 2-1 con una anotada. Los venezolanos Willson Contreras de 3-1, Yohel Pozo de 1-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos Chourio de 3-2 con dos impulsadas, William Contreras de 4-0.