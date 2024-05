QUINTO PUESTO PARA ALBERTO BONA CON EL CLASS40 IBSA EN LA TRANSAT CIC – EL PROYECTO SAILING INTO THE FUTURE LLEGA A ESTADOS UNIDOS

New york--(business wire)--may. 15, 2024--

El viernes 10 de mayo de 2024, a las 6:05:37 pm hora española (12:05:37 en Nueva York) tras 12 días, 4 horas, 35 minutos y 37 segundos de navegación, Alberto Bona a bordo del Class40 IBSA cruzó la línea de llegada de la Transat CIC en quinta posición. Tras recorrer 130 millas náuticas, cerró la carrera transatlántica que empezó en Lorient el pasado 28 de abril. Con la llegada a Nueva York del Class40 IBSA, el proyecto Sailing Into The Future. Together aterrizó en Estados Unidos, involucrando a IBSA USA, la subsidiaria americana de la compañía farmacéutica suiza.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240513222797/es/

The Class40 IBSA in New York - © IBSA | Beppe Raso

Tras cruzar la línea de meta el 11 de mayo, el verdadero premio fue la entrada en el Upper Bay de Nueva York: un amanecer perfecto dio la bienvenida a Alberto Bona pasando por debajo del puente Verrazzano-Narrows, donde le esperaba el equipo de tierra y el equipo IBSA, y pasando por delante de la Estatua de la Libertad, atravesando uno de los frentes marítimos más bellos del mundo a lo largo del skyline neoyorquino.

“Ha sido una regata muy dura ”, comentó Alberto. “ Una verdadera proeza: he navegado en condiciones que nunca había experimentado. He tenido que aprender a reaccionar ante muchas dificultades relacionadas con una serie de pequeñas averías, que me han puesto a prueba. Estoy orgulloso de este resultado: cruzar la línea de meta de la Transat CIC significa mucho para mí. Nos encontramos con condiciones difíciles, navegando durante muchos días con vientos de cola muy fuertes, en la delgada línea que separa el ir al límite de velocidad de un mero ritmo de supervivencia. Aprendí mucho. Para nosotros, que navegábamos un poco más atrás, la segunda baja fue muy fuerte, había realmente mucho oleaje: un espectáculo precioso”.

Precisamente estas condiciones meteorológicas pusieron a prueba al barco: de hecho, sufrió una serie de daños en las velas y en uno de los timones, que el patrón gestionó directamente en el mar. Una avería en el casco obligó al Class40 IBSA a ir más lento en algunas fases de la regata, limitando de alguna manera su rendimiento: este problema de delaminación -es decir, el «debilitamiento» de una pequeña porción del casco debido al fallo de las fibras con las que está construido el barco- requerirá una serie de trabajos de restauración.

“Cuando inauguramos la tercera temporada del proyecto Sailing into the Future. Together ” declaró Giorgio Pisani, Vicepresidente del Grupo IBSAy responsable del proyecto, “hicimos hincapié en que una de las palabras clave era ‘coraje’. Y así fue. Bona tuvo que superar muchas dificultades, encontrando la fuerza interior para estar siempre concentrado, para hacer frente a las averías en condiciones meteorológicas extremas. De las hazañas de Alberto podemos extraer una profunda inspiración para nuestro trabajo: saber responder eficazmente a las dificultades, sin rendirnos nunca”.

La llegada a puerto fue inolvidable para Alberto, en su primera regata transoceánica en una ruta tan al norte. El patrón - que cumplió 38 años el 9 de mayo, mientras navegaba - fue festejado por los colaboradores del IBSA USA, que posteriormente visitaron el Class40 IBSA. Ayer se celebró la ceremonia de entrega de premios de la regata en el barco Wavetree, amarrado frente al South Street Seaport Museum de Nueva York, a pocos pasos del puente de Brooklyn. Tras algunos trabajos en el casco, el Class40 IBSA se trasladará a Canadá, para participar en la Québec Saint-Malo, que partirá el 30 de junio de la ciudad de Québec.

EL PROYECTO: El Proyecto tirennal Sailing into the Future. Together comenzó en enero de 2022. La asociación entre IBSA y Alberto Bona nació sobre bases y valores comunes, y tiene como objetivo utilizar la vela como vehículo de comunicación corporativa, hacia el mercado y el mundo náutico. Ingenio, coraje, innovación, responsabilidad son elementos que unen a IBSA y Alberto, y el desafío oceánico, además de la regata deportiva, también representa metafóricamente la historia, la filosofía y la visión de la empresa, que siempre están orientadas hacia el futuro y forman parte de un camino que acerca cada vez más a IBSA al ámbito de la sostenibilidad ambiental y social, la inclusión y la integración con el foco en proyectos de vela adaptada para personas con discapacidades. En noviembre de 2022, la Route du Rhum fue la primera etapa deportiva del proyecto Sailing into the Future. Together. En 2023, Bona y el Class40 IBSA participaron en seis regatas, incluida la Rolex Fastnet Race y la Transat Jacques Vabre. Con dos victorias y tres podios, el récord de la mayor cantidad de millas navegadas en 24 horas y más de 15,000 millas navegadas, Bona ganó el primer lugar en general en el Campeonato Internacional Class40. En 2024, entre abril y julio, enfrentará dos de las regatas transatlánticas más difíciles de la escena internacional: la Transat CIC de Lorient (Francia) a Nueva York y el Quebec Saint-Malo (de Canadá a Francia).

EL SKIPPER: Alberto Bona es turinés y licenciado en filosofía. Como estudiante universitario, ganó el trofeo Panerai con Stormvogel, un barco ULDB muy veloz con el que cruzó el océano Atlántico por primera vez, ganando la ARC con una tripulación neozelandesa. En 2012 participó en la Minitransat, quedando 5º, uno de los mejores resultados italianos de la historia en esta categoría. En 2015 se pasó a la categoría de prototipos Mini 6.50 con Promostudi La Spezia: ganó el campeonato italiano y terminó segundo en la travesía oceánica Les Sables-Azores. En 2017 descubrió la Class40: a bordo del antiguo Telecom Italia de Giovanni Soldini, participó en la Transat Jacques Vabres, de la qual se tuvo que retirar cuando iba sexto. En 2019 estuvo a bordo del trimarán Maserati Multi 70, uno de los barcos más rápidos del mundo, donde practicó con los foils antes de pasar al Figaro Beneteau 3, a bordo del cual participó en la Solitaire; único italiano inscrito, terminó 7º entre los rookies el primer año y 16º en la general en 2020. En 2021 ganó el título italiano por equipos en alta mar y los europeos en dobles mixtos a bordo del Figaro 3. En 2022 inició el nuevo proyecto, con el apoyo del Grupo IBSA: con el nuevo Class40 IBSA, participó en la Route du Rhum 2022, finalizando en octava posición. En 2023 Alberto ganó el Class40 International Championship, cerrando la temporada con tres podios y más de 15.000 millas recorridas.

EL BARCO: Diseñado por el arquitecto naval francés Sam Manuard y construido por el astillero JPS Production, el barco de Alberto Bona es un modelo Class40 Mach 5. Sus principales características son: proa de tipo scow, redondeada y con una forma más ancha y plana que las proas estándar, diseñada para mantenerse alta sobre el agua y evitar ser sumergida; casco polivalente, particularmente eficiente en condiciones de vientos fuertes en popa; y una amplia cabina protegida, para enfrentar condiciones extremas de navegación en posiciones lo más cómodas y seguras posible.

IBSA: IBSA (Institut Biochimique SA) es una multinacional farmacéutica suiza, fundada en 1945 en Lugano. Hoy en día, sus productos están presentes en más de 90 países de los 5 continentes, a través de las 18 filiales de la empresa situadas en Europa, China y Estados Unidos. La empresa tiene una facturación consolidada de 900 millones de CHF y emplea a más de 2.200 personas entre la sede central, las filiales y los centros de producción. IBSA posee 90 familias de patentes aprobadas, además de otras en desarrollo, así como una amplia cartera de productos, que abarca 10 áreas terapéuticas: medicina reproductiva, endocrinología, dolor e inflamación, osteoarticular, medicina estética, dermatología, uroginecología, cardiometabólica, respiratoria, salud del consumidor. También es uno de los mayores operadores mundiales en el ámbito de la medicina reproductiva y uno de los líderes mundiales en productos a base de ácido hialurónico. IBSA ha basado su filosofía en cuatro pilares: Persona, Innovación, Calidad y Responsabilidad.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240513222797/es/

CONTACT: For more information, visit www.ibsasailing.com/en/

For press information

Francesca Capodanno –francesca.capodanno@wordpower.srl– mob: +39 349 881 0482

Benedetta Salemme –benedetta.salemme@noesis.net– mob. +39 324 800 7570

Keyword: europe united states italy north america new york

Industry keyword: general health sports health pharmaceutical sailing

Source: ibsa

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 05/15/2024 07:00 am/disc: 05/15/2024 07:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240513222797/es

AP