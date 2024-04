Quique Estebaranz: "Pau Cubarsí tiene una pinta de Puyol maravillosa"

El exjugador del FC Barcelona Quique Estebaranz afirmó este jueves que el joven defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí "tiene una pinta de Puyol maravillosa", al igual que cree que no hay favoritos en el Clásico del domingo y que las palabras de Ilkay Gündogan tras caer eliminados de la Liga de Campeones sobre Ronald Araújo y su expulsión no le parecieron "mal traídas".

"El Real Madrid estará eufórico, pero muy cansado, mientras que el Barça estará muy afectado, pero no estará tan cansado", declaró Estebaranz tras acudir al 'Desafío Nacex' previo a un Clásico donde no ve favoritos "a pesar de la desgracia del uno, la fortuna del otro, y el cansancio del otro también".

El madrileño recuerda que si algo "ha enseñado la historia es que independientemente de cómo se está dando tanto la semana como la temporada, es un diagnóstico tremendamente difícil, sobre todo por sensaciones de mentalidad y de hechos acaecidos a favor y en contra". "Un Clásico es un Clásico y lo tiene todo el mundo muy interiorizado", señaló.

"Da lo mismo la situación en la que estén, saben que se pueden dar un zarpazo mutuamente en la consecución del objetivo de cada uno de ellos. Hasta que no veamos el partido digo que todo va a ser especulación", afirmó el exdelantero.

El madrileño se alejó de "radicalismos" y felicitó al Real Madrid por su clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones. "Nuevamente el gen, es una barbaridad llegar al final de los penaltis como hicieron. Tienen todo mi reconocimiento, igual que esto es cíclico y el Barça tuvo sus momentos o ciclos, y ahora parece que no", aseveró.

Uno de los debutantes en un Real Madrid-Barcelona será el joven de 17 años Pau Cubarsí, un jugador que ha tenido una "aparición estelar extraordinaria, monumental", según definió Estebaranz. "Lo difícil no es llegar sino mantenerse, pero este chico tiene una pinta de Puyol maravillosa, de tener un largo recorrido y que no tenga ningún tipo de pausa que le impida ser el gran jugador, con el gran futuro que se le espera", dijo sobre el joven central culé.

Sobre las palabras de Gündogan tras la eliminación del equipo azulgrana ante el PSG en Liga de Campeones y su opinión de que Araújo debería haber evitado ser expulsado, Estebaranz le restó importancia y recordó que el alemán "en su día también dijo que venía al Barça a triunfar y que se estaban dando circunstancias para triunfar en forma de logros colectivos del Barça".

"Oí muy atentamente las declaraciones, y a lo mejor no está de más porque lo que dijo creo con mucho respeto, aunque fuera una supuesta crítica que todo el mundo puede pensar que a lo mejor debería ser de puertas para adentro", advirtió el exjugador también de Tenerife y Atlético de Madrid.

Para este, la declaración del alemán no le parece "mal traída, mal educada, más allá de que entiendo que Araujo sea autocrítico y el mismo pueda tener esa autocrítica". "Lo que pasa es que si te lo dice un compañero pues parece como que de soldado a soldado o de bombero a bombero no se tiene que pisar la manguera. Me parece hasta positivo que lo tengan que hacer, mientras sea mirándose a la cara y no lo hagan por detrás", sentenció.