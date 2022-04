Quique Sánchez Flores: "Este Real Madrid confía más en sí mismo"

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, lamentó la derrota de su equipo ante el Real Madrid (2-0) en la jornada 31 de la Liga Santander y aseguró que hay un cambio evidente respecto al partido de la primera vuelta y es que el conjunto blanco "confía más en sí mismo".

"No hemos sido capaces de igualar la intensidad del Real Madrid, es un equipo que ha estado muy en la línea de últimamente, pero incluso con más energía por la entrada de Lucas Vázquez, Valverde, Camavinga, chicos que se han mostrado muy sólidos y que no nos han permitido salir hacia delante. Ha sido una de las virtudes del Real Madrid", destacó.

"Hay dos cambios importantes respecto a la ida, el Madrid es más enérgico y confía más en sí mismo, domina con capacidad superior y un Getafe con menos dinamismo con jugadores que vienen saliendo de lesiones y eso nos quita energía. Hemos perdido algo de dinámica y para nosotros es fundamental para que el equipo sea lo fuerte que suele ser", añadió.

Sobre su Getafe, el técnico azulón reconoció que no tuvieron su mejor día. "Nosotros en el primer tiempo hemos tenido mucha dificultad, no hemos tenido la facilidad de ser rápidos en la progresión y acercarnos al área contraria con comodidad. Eso nos ha llevado a jugar un partido defensivo sin opciones de llegar a su portería. Esas situaciones de peligro no se dieron seguramente porque el Real Madrid no nos lo permitió", analizó.

Sobre la presencia de Gonzalo Villar en el once dijo que "cuando juega de titular siempre esperamos que juegue bien al fútbol que es lo que sabe hacer y hacernos jugar". "Hoy no tuvimos acierto con los jugadores que debían conectar con él por delante, luego con Óscar tuvimos más conexión pero ojalá hubiéramos tenido más jugadores para llevar la pelota al área contraria", comentó.

Y sobre los cambios, Quique Sánchez Flores reconoció que actuó tarde. "Hemos actuado tarde porque cinco o diez minutos antes de cambiar a Cuenca pensábamos hacer un doble cambio y tardamos demasiado. Cuando quisimos reaccionar ya tenía la amarilla Djené. A partir del 2-0 estábamos pensando en el siguiente partido y en lo que podía pasar con tres defensas que teníamos apercibidos", finalizó.