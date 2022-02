Quique Sánchez Flores: "Ha ido dando vuelcos el partido, no me voy enfadado"

El entrenador del Getafe, Quique S谩nchez Flores, confes贸 que no se va enfadado pese a la derrota (4-3) este s谩bado ante el Atl茅tico de Madrid, en un partido que fue "dando vuelcos" hasta dejar el triunfo rojiblanco en el minuto 89 y jugando con uno menos.

"No me voy enfadado. Hemos jugado un partidazo. Nos hemos metido en un 2-0 y el equipo ha reaccionado y competido bien. Encajar en el 89 es extra帽o, cuando tenemos el dominio, tenemos que mirar cosas, pero no tenemos ninguna queja. Pusimos todo lo que tenemos", dijo en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

El preparador 'azul贸n' valor贸 el partido de los suyos y la dificultad que supuso hacer da帽o al Atl茅tico cuando se qued贸 con un jugador menos por la roja a Felipe. "Ha ido dando vuelcos el partido. El Atl茅tico defendi贸 atr谩s cuando se qued贸 con uno menos, se cerraron bien y en un bal贸n parado hemos concedido", afirm贸.

"Es un partido que no imagin谩bamos que iba a traer esta cantidad de goles. Hemos ido sacando todo lo que ten铆amos ofensivo para que llegara el gol, pero defendieron bien y encontraron esa situaci贸n en el minuto 88, son cosas que tenemos que aprender", a帽adi贸.

Adem谩s, Quique, ext茅cnico del Atl茅tico, se mostr贸 agradecido por la ovaci贸n y recibimiento de la afici贸n local en el Metropolitano. "Madrid est谩 llena de atl茅ticos y son gente impresionante. Muy agradecido", termin贸.