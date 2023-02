Quique Sánchez Flores: "Ha habido jugadores que no han querido jugar durante el mercado de invierno"

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, ha reconocido que ha habido futbolistas de la plantilla que "no han querido jugar" mientras permanecía abierto el mercado de fichajes, y que solo se han "enfocado" cuando este se ha cerrado, y ha pedido centrarse en el partido "incomodísimo" que les espera este sábado ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano.

"Hemos tenido muchas situaciones con las que hemos tenido que lidiar de puertas para adentro y me gustaría que se contaran. Ha habido jugadores que no han podido jugar, otros que no han querido jugar, otros que han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club... Alguien tiene que dar explicaciones en su momento, al margen de lo que pase. Es ahora, cuando los mercados se han cerrado, cuando los jugadores se han enfocado. Ha habido una distorsión importante dentro del grupo. Enfocar a jugadores que están despistados es una tarea doble, dificilísima", declaró en rueda de prensa.

Uno de esos casos ha sido el del centrocampista serbio Nemanja Maksimovic. "Maksimovic ha estado no disponible durante todos estos partidos, habrá que preguntarle al jugador por qué. Ha sido una ilusión llevarlo al banquillo, pero no ha habido opciones de que jugara. Maksimovic ha pasado por las mismas dificultades en este mercado que en el mercado anterior, cuando ha jugado tres o cuatro partidos sin sentirse identificado con el club. Habrá que preguntar por qué estas cosas ocurren", apuntó.

A pesar de todo, considera que el problemas está en "los resultados". "Hemos tenido buenas sensaciones en el partido con el Sevilla, con el Barcelona, no hemos sido inferiores ni al Espanyol ni al Betis, pero ni siquiera hemos puntuado. Tenemos que hacer lecturas más inteligentes; hay partidos que no los puedes ganar, pero en los que sí has hecho suficiente para no perder. Es una dinámica que nos ha ido lastrando", indicó.

Todo ello ha provocado críticas hacia el cuerpo técnico. "Este tipo de situaciones me demuestran que tengo una fortaleza gigante en mi cabeza, capaz de soportar muchas cosas. Sabemos manejar los grupos, los chicos han entrenado fantásticamente bien, es fantástico que hayan estado de pie sabiendo que su entrenador era señalado desde el minuto uno. No se les puede pedir más. Son chicos honrados, profesionales y buena gente", expuso, antes de hablar de su papel como líder del grupo.

"El líder sigue siendo el líder, pero la mirada hacia el líder cambia cuando es capaz de influir en algo tan subjetivo como es un grupo y en algo tan objetivo como son los resultados. Nosotros manejamos las situaciones internas, los resultados son lo que son. Las derrotas hacen que la mirada hacia el líder sea diferente y que el líder pueda influir sobre el grupo puede depender de la predisposición del grupo. El grupo ha estado de pie en los partidos en los que nos sentimos señalados; nos sentimos señalados desde el partido que perdimos en Almería", prosiguió.

"La temporada pasada, en la que la situación era muchísimo más incómoda, disfruté muchísimo y fui capaz de sentir que estábamos unidos como club y que éramos capaces de afrontar lo que fuera. Este año, con mucho menos, en el que hemos estado fuera del descenso durante casi toda la temporada, me he visto señalado, acusado, amenazado por mi sistema. No entiendo por qué hemos perdido esa ventaja, por qué esas dudas. Esos pasos atrás no han generado dudas, y las dudas son un mal que se reparte. Es incontrolable, las dinámicas son imparables", continuó.

También desveló que ha hablado con el presidente Ángel Torres. "Me mostró la preocupación por la situación, y la asumimos. Es una situación infinitamente lejana a lo que ha sido otros años en este club. Van 19 partidos y empezamos a ver cosas interesantes en los entrenamientos, pero los tiempos no los marco yo", señaló.

"Este equipo siempre ha funcionado muy bien con la intuición del presidente; cuando más intuitivo está, mejor va el club. Algún día volverá a ser así", dijo, antes de explicar por qué no han realizado fichajes. "No hemos hecho nada, no hemos pedido nada. Si la dirección deportiva ha pensado que así estamos bien, no hay nada que decir", añadió.

En otro orden de cosas, Quique explicó que tanto Mauro Arambarri como Munir podrán regresar "pronto". "Si hubiese sido por mí los hubiese metido la semana pasada, pero hay algo que está por encima, que es la educación, hacer uso personal del jugador por encima de su carrera. Los dos tienen muchas ganas de estar", manifestó.

"el del atlético será un partido incomodísimo"

Respecto al partido de este sábado, el técnico madrileño cree que les espera "un partido incomodísimo". "Cogimos al Atlético de Madrid en la primera vuelta en su mejor momento, y vuelve a estar bien. Se encuentra con sus mejores jugadores en el mejor momento, encuentra gol con cierta comodidad. Estamos preparados para salir ahí y hacer un buen partido", advirtió.

Además, restó importancia a la racha negativa de los azulones ante el conjunto rojiblanco. "Cuando preparamos un partido no nos interesan las rachas. En fútbol, una semana queda lejos, un mes lejísimos y los meses son siglos. Las rachas están para romperse", indicó, y alabó a Diego Pablo Simeone. "El 'Cholo' es de esos entrenadores que sabe lo que hace, que sabe lo que prepara, que te esperas bastante lo que se espera de ese equipo. Son partidos durísimos, pero también tácticamente interesantes", subrayó.

Por último, Quique calificó de "impresionante" el cariño que siempre le demuestran los atléticos, a los que convirtió en campeones de la Liga Europa. "Me los encuentro después de diez años y no dejan de recordarme ese momento y de cómo cambia la dinámica del club. Les doy las gracias, fueron dos años en los que me divertí muchísimo. Fue una historia algo breve, pero fue muy intensa y muy querida. Cuando vuelvo es como cuando vuelvo a Valencia o cuando piso el Bernabéu. El amor que me han demostrado siempre va mucho más allá del que pueda devolver", finalizó.

