Quique Sánchez Flores: "Vamos sin traumas al Santiago Bernabéu"

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, aseguró este jueves que su plantilla irá "sin traumas" al duelo de este sábado (21.00 horas)en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que "intimida mucho", un encuentro que deberán afrontar con "energía, dinamismo y corazón" y "pensando mucho" en ellos mismos.

"Vamos sin traumas al Bernabéu. Los relatos son los que son, no somos el peor equipo fuera de casa, hemos conseguido puntos muy importantes. Iremos sin trauma, ojalá acertemos y los jugadores tengan una buena respuesta. Son 90 minutos, que se harán muy largos en el Bernabéu, en los que esperamos sacar alguna situación favorable", deseó Sánchez Flores en la previa del duelo ante los blancos de este sábado.

El técnico madrileño insistió en que lo que les "defenderá en el Bernabéu" será "pensar mucho" en ellos mismos. "Tenemos que pensar en un porcentaje muy alto en lo que somos capaces de rendir. Ya respetábamos mucho al Madrid antes del partido de ayer. El Real Madrid es un equipo que compite muy bien juegue bien o mal, intimida mucho. Tenemos que ir con el descaro de saber que es un partido donde no hay nada que perder, tenemos mucho que ganar", destacó el entrenador que no firma el empate.

"el real madrid sabe lo que es llevar el corazón pegado al escudo"

Sánchez Flores recordó el partido de la primera vuelta, cuando los azulones se impusieron 1-0 en el Coliseum, un encuentro en el que jugaron "como se tenía que jugar" y con "esa pizca de suerte". "Cuando las cosas se hace con energía y corazón ayuda a conseguir los objetivos, hay que jugar con energía, dinamismo y mucho corazón, no nos podemos dejar nada. El Madrid sabe lo que es llevar el corazón pegado al escudo", manifestó, antes de valorar la temporada de Karim Benzema.

"No descubrimos nada nuevo, la primera vez que vi a Benzema fue en la Eurocopa de 2008 y me impresionó bastante. Es un jugador conocido por todos, sabemos lo que hace, pero no estamos aquí para alagar al rival, sino para animar a los nuestros, darles la mayor confianza posible, para que salgan a un escenario difícil sin complejos", apuntó.

Sin embargo, el técnico negó que vaya a preparar un plan especial para frenar al delantero francés, para así no "abrir situaciones" para otros futbolistas, siempre primando el "colectivo" para "ir reduciendo situaciones incómodas del rival".

El entrenador 'azulón' confirmó que no "jugará" con la situación de los apercibidos, porque el fútbol "está hecho para vivir en competencia" y en la "batalla" del partido no tienen que "medir nada". "Tenemos que dejarnos todo lo que tengamos, como hacemos siempre", pidió.

"Tenemos que sumarnos a lo que propone la temporada, no hemos dejado de sumar, aunque a menos velocidad. Eso no cambia nada, seguimos siendo los mismos, seguimos en nuestra progresión y objetivo. La lectura de cada partido es diferente y está por escribir lo que pase en este partido, estamos abiertos a cualquier posibilidad", comentó sobre el momento del equipo tras la victoria frente al Mallorca.

Finalmente, Sánchez Flores puso en valor la "energía extraordinaria" que reina en la plantilla. "Cuando van en el bus parece que van a jugar la UEFA. No hay que animarlos mucho más de lo que ya están, están súper motivados. Jugar en estos escenarios es como una culebrita que se mueve por el estómago y te hace cosquillas", explicó sobre jugar en el Santiago Bernabéu.