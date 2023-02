Quique Setién: "Ha habido momentos que se ha notado que son muy buenos"

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, lamentó las opciones desaprovechadas que tuvieron para hacer daño al Barça este domingo, en la derrota (0-1) en la jornada 21 celebrada en el Estadio de La Cerámica, aunque reconoció que durante "momentos" se notó que el cuadro culé es "muy bueno".

"Ha habido momentos que se ha notado que son muy buenos. Nos han superado en la presión y nos ha costado mucho. Nos han amenazado. Nos han hecho el gol y muchas ocasiones. Pudimos irnos al descanso con un empate en la última ocasión de Morales. Pudimos empatarlo", afirmó en rueda de prensa.

Setién apuntó a la falta de inspiración en ataque. "En la segunda mitad, hemos amenazado más. Hemos jugado más en su campo y alguna ocasión clara. Nos ha faltado un punto de inspiración, que sí han tenido ellos para ganar el partido. Nos hemos esforzado, nos han salido bien algunas cosas. Estoy contento con el trabajo del equipo", apuntó.

Además, el técnico cántabro fue preguntado por las tres derrotas seguidas de su equipo. "El fútbol es así. Ganas o pierdes. También hemos ganado de forma consecutiva. Hay situaciones que no puedes controlar. Ahora no estamos teniendo tanta suerte. Estamos peor en cuanto a resultados. Hemos mantenido el nivel y la intensidad. Igual que hemos perdido los tres partidos, podemos ganar los tres siguientes", comentó.

"Estamos a dos puntos de Europa. Queremos conseguir ese objetivo. A final de liga, estar ahí. Tenemos varios jugadores en la enfermería. No teníamos hoy a Gerard. Ahora lo de Coquelin, que no sabemos el alcance. No estamos teniendo suerte. Ojalá no sea muy grave y podamos contar con él de nuevo pronto", terminó.

Europa Press