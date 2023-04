Quique Setién: "Mereció pagar la entrada ver a Samu Chukwueze"

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, celebró tres puntos importantes para seguir en la pelea por la zona de Liga de Campeones al vencer (2-3) este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabeú, con un Samu Chukwueze "extraordinario", alargando además las buenas "sensaciones" de los últimos partidos.

"Cuando uno prepara el plan aspira a que salgan las cosas. Lo más importante sin duda es haber sumado los tres puntos, mantener el ritmo arriba y también las sensaciones, que son importantes, siempre refuerzan. Hemos hecho un gran partido a pesar de empezar con imprecisiones. En la primera parte hemos generado mucho. El Madrid es el Madrid, pero hemos remontado dos veces y hemos marcado uno más", dijo en rueda de prensa.

El técnico cántabro fue preguntado de manera particular por el partido de un Chukwueze autor de un doblete, incluido el golazo del 2-3 en el minuto 80. "Samu hoy ha hecho un partido extraordinario. Ha tenido la eficacia de marcar dos goles que se ha sacado de la manga y el resto de la aportación que hace, en ayudas defensivas y amenaza permanente. Es un chaval que ahora está en un momento de inspiración que nos está ayudando mucho y no me cabe duda que va a continuar por este camino", afirmó.

"Tiene muchas ganas de aprender y mejorar, trabaja mucho. La recompensa la vemos en días como hoy. Merece la pena pagar la entrada aunque fuera cara, creo que incluso algún aficionado del Madrid ha aplaudido", añadió, confesando que ensayan con él disparos como el del 2-3, un jugador que pasa por su "cenit" aunque "quiere seguir mejorando".

Por otro lado, Setién destacó el camino complicado desde su llegada al Submarino, pero también el progreso. "Poco a poco, desde que he llegado, hemos avanzado en lo que yo quería. No ha sido fácil llegar hasta aquí y esperamos mantener el camino", afirmó, antes de valorar las novedades en un Madrid que pensó en el Chelsea.

"El Madrid tiene futbolistas extraordinarios. Hay jugadores que marcan diferencias, pero el plan hubiera sido el mismo y el partido también. Hemos metido un centrocampista más, queríamos controlar el juego. El partido ha sido tal y como queríamos durante muchos momentos", afirmó.

Por otro lado, el técnico amarillo fue preguntado por un par de jugadas polémicas, la entrada de Tchouameni a Samu que se quedó sin sanción y el penalti final para los blancos que anuló el colegiado tras el aviso del VAR. "Me he indignado bastante porque hemos visto en la tablet que la plancha de Tchouameni contacta con la tibia de Samu y cuanto menos entiendo que debería haberla visto en el VAR. La acción es muy dura. Hay cosas que no se entienden. El tema de las manos es difícil de descifrar", zanjó.

