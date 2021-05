19-05-2021 Quitar las rastas sin cortar el cabello es posible y es lo que consiguió la novia de este chico en dos días. MADRID, 19 may. (EDIZIONES) Quitar las rastas no necesariamente implicar cortar todo el cabello. Existen métodos y tratamientos que hacen posible la labor sin llegar a extremos. Aunque no hacen milagros; pues se necesita de tiempo y kilos de paciencia para lograrlo. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - @ABBIESPARKS8