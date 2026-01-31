Quizás no fui lo suficientemente inteligente, admite Sabalenka tras su derrota

Pese a tener ventaja de 3-0 en el tercer set, Aryna Sabalenka acabó perdiendo la final del Abierto de Australia este sábado frente a Elena Rybakina, que jugó mejor en los momentos decisivos: "Quizás no fui lo suficientemente inteligente", lamentó la bielorrusa.

"Jugamos un tenis muy agresivo durante todo el partido y creo que, en ese momento (del tercer set, con 3-0), ella ya no tenía nada que perder, así que se lo jugó todo y logró puntos increíbles", explicó Sabalenka en conferencia de prensa.

"Quizá debería haber sido más agresiva con mi servicio sabiendo que tenía un break de ventaja y ponerle presión, pero ella estuvo increíble", añadió.

Sabalenka, que perdió su segunda final consecutiva en Melbourne, continuó con sus lamentos: "Ella hizo golpes ganadores, yo cometí errores no forzados... Por supuesto que tengo remordimientos. Iba 3-0 arriba y en cuestión de segundos me encontré 3-4, con un break en contra. Fue todo muy rápido. Quizás no fui lo suficientemente inteligente".

La N.1 mundial apareció ante los periodistas muy afectada por lo ocurrido: "Reía y lloraba al mismo tiempo. Estaba histérica. Discutía con mi equipo sin ningún resultado", explicó sobre sus sentimientos en ese tercer set.

"Estaba enfadada conmigo misma, porque, una vez más, tuve mis opciones", añadió en referencia a otras finales de Grand Slam que también perdió, como en Melbourne el año pasado o la última final de Roland Garros.

"He jugado muy bien hasta un determinado momento y, a partir de entonces, ya no fui capaz de responder a sus ataques en la pista", indicó.

"He peleado, lo he dado todo, pero ella fue mejor. Lo hablaremos con mi equipo, pero por ahora saben que no es bueno para su salud estar a mi lado en estos momentos", bromeó.

Sabalenka prometió "seguir peleando, trabajando duro y hacerlo mejor si tengo nuevas oportunidades" de jugar finales de Grand Slam.