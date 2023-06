"Alcalde de los cementerios" de Burkina Faso lucha contra saqueo de tumbas

Un simple ciudadano de Uagadugú, apodado el "Alcalde de los cementerios", se dedica a limpiar y restaurar el camposanto de Nagrin, en la capital de Burkina Faso, donde la mayoría de los cementerios, en estado de abandono, se convirtieron en guaridas de delincuentes.

Boukary Pagmokgda, así se llama el "Alcalde", se enorgullece de mostrar el trabajo de su vida, que comenzó hace 14 años.

En Nagrin se acabaron las tumbas destripadas, repletas de basura o tapadas por la hierba. Al contrario, se acabaron las malas hierbas, los asesos gratuitos funcionan, hay un servicio de coches fúnebres y un mapa detallado en la puerta de entrada del cementerio

"Yo enterré aquí a mi hermano menor hace 14 años. Empecé a cavar y vi que no era fácil, había demasiada maleza. Empecé a limpiar en los cementerios de Nagrin, de Kamboisin, de Tenga, y finalmente me detuve en Nagrin para hacer mi trabajo", contó este cincuentón de rostro curtido.

"Cuando miras a todos los cementerios, ¡Nagrin es el número uno en limpieza!", asegura Pagmokgda, quien vive de las donaciones de los familiares de los fallecidos.

"Desde hace 14 años la alcaldía me mira trabajar, pero no me da ni una pala ni una carretilla, solo me mira", lamenta encogiéndose de hombros.

"La responsabilidad de la gestión de los cementerios es del ayuntamiento, pero por ahora no hay una partida presupuestaria dedicada específicamente a su gestión, que se deja en manos privadas. Los cementerios han sido olvidados por la gobernanza urbana", explicó el doctor Assonsi Soma, investigador de la Universidad de Uagadugú y autor de un estudio sobre el tema.

Saturados, insalubres y peligrosos, la mayoría de los cementerios de Uagadugú están en un estado que repugna a los habitantes.

En el cementerio de Dagnoen, en pleno centro de la ciudad, ya nadie vigila a los difuntos. Una noche, unos malhechores ataron al guardia de seguridad que impedía sus actividades, y ahora su cabina permanece vacía.

- Sacrificios -

A falta de guardias, los cementerios se convirtieron en guaridas de delincuentes. Ladrones e individuos que ingresan por la noche a sacrificar animales en las tumbas, a veces exhuman el contenido con fines rituales.

"La gente lo hace para obtener protección u honrar un compromiso adquirido en algún sitio", explicó Soma. Es un fenómeno común, muy mal visto por la sociedad".

"Si vienes aquí a hacer sacrificios, tomaré las imágenes y las enviaré a redes sociales, todo el mundo lo va a ver", advirtió Pagmokgda.

"Ya me han amenazado, pero ahora han huido, le tienen miedo a las redes sociales", se jactó.

Este viernes, los habitantes del barrio llegaron al entierro de un vecino. Alrededor del funeral, la gente agradeció los esfuerzos del "Alcalde" y el regreso de la seguridad.

"Antes, aquí no estaba cercado y había mucha delincuencia. Si vas a otros cementerios no los mantienen así", destacó Gael, un trabajador de la construcción.

Sin embargo, la labor de Pagmokgda le ha granjeado la desconfianza de alguna parte de la población.

"La gente me llamaba loco, la gente me rechazaba, no creen que alguien a cargo de un cementerio sea una buena persona", cuenta.

Pero el "Alcalde" se burla de las críticas_ "Me gusta mucho este trabajo, me gusta la limpieza. No importa si ganas miles de millones, si tu cuarto de baño o tu coche tienen aire acondicionado, vas a acabar aquí. Así que ¿no sería mejor que empezáramos a limpiar?".

clt/pid/mas/zm

AFP