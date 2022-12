"avatar", "top gun" y "elvis", nominados a los globos de oro

(Agrega detalles y contexto; a√Īade autores)

Por Lisa Richwine y Danielle Broadway

LOS √ĀNGELES, 12 dic (Reuters) - "Avatar: la forma del agua", "Top Gun: Maverick" y "Elvis" fueron nominadas a la mejor pel√≠cula dram√°tica en los Globos de Oro del pr√≥ximo mes, cuando la ceremonia regrese a la televisi√≥n tras un a√Īo de descanso a ra√≠z de un esc√°ndalo sobre diversidad y √©tica.

"The Banshees of Inisherin", candidata a mejor película de comedia o musical, lideró las candidaturas el lunes, con ocho nominaciones de los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que concede los galardones y anuncia las candidaturas.

Las secuelas de "Avatar" y "Top Gun" se enfrentarán a "Elvis", a la película semiautobiográfica de Steven Spielberg "The Fabelmans" y a "Tar", la historia de una directora de orquesta manipuladora, por el premio a la mejor película dramática.

"Banshees", una comedia negra sobre un hombre que intenta reparar una amistad, competir√° con "Everything everywhere all at once", "Babylon", "Glass onion: a knives out mystery" y "Triangle of sadness".

Los Globos se han caracterizado por ser una ceremonia glamurosa y repleta de alcohol que da el pistoletazo de salida a la temporada de premios de Hollywood y ayuda a impulsar a los nominados y ganadores en su carrera hacia los Oscar.

No obstante, quedaron manchados despu√©s de que en 2021 una investigaci√≥n de Los Angeles Times indag√≥ en las pr√°cticas de la asociaci√≥n y revel√≥ que la organizaci√≥n no contaba con miembros negros. Tom Cruise devolvi√≥ sus estatuillas de los Globos de Oro en se√Īal de protesta, y la cadena NBC, que llevaba mucho tiempo emiti√©ndolos, dej√≥ de transmitirlos en 2022.

La cadena, propiedad de Comcast, aceptó volver a emitir los Globos en 2023 después de que la organización hizo reformas. La ceremonia tendrá lugar el 10 de enero y también se transmitirá en "streaming" por Peacock.

Entre los nominados a mejor actor est√°n Austin Butler por su interpretaci√≥n de la leyenda de la m√ļsica Elvis Presley, Daniel Craig por "Glass onion" y Colin Farrell por "Banshees".

Cate Blanchett fue nominada como mejor actriz dramática por su papel protagónico en "Tar", junto a Viola Davis por "The woman king" y Ana de Armas por hacer de Marilyn Monroe en "Blonde".

En las categorías de televisión, la comedia "Abbott Elementary" obtuvo ocho nominaciones, seguida del drama sobre la familia real "The Crown".

Searchlight Pictures, propiedad de Walt Disney Co, lider√≥ todas las distribuidoras cinematogr√°ficas con 12 nominaciones. En las categor√≠as de televisi√≥n, HBO Max -de Warner Bros Discovery- y Netflix Inc empataron con 14 nominaciones cada una. (Reporte de Lisa Richwine; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters