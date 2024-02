"Bio Futuro" es el título del cartel ganador de la XVII edición de Ecozine Film Festival, obra del ilustrador y muralista chileno Felipe Zúñiga (Pipo Malpegados), quien reside en Barcelona.

La obra presenta un macetero que florece y que lejos de mostrar un mundo distópico, árido, ofrece la esperanza de brotar y crecer. A la convocatoria del concurso para artistas residentes en España, se presentaron un total de 162 propuestas .

Malpegados, nombre artístico de Felipe Zúñiga, es un ilustrador y muralista cuyo viaje artístico ha sido una mezcla vibrante de lo humano y lo animal. Desde una edad temprana descubre su amor por el arte y la expresión visual, y a los 21 años, toma la decisión de llevar su creatividad más allá de las fronteras chilenas.

Lo que distingue el trabajo de Malpegados es su profunda conexión con la naturaleza y la interacción entre los seres humanos y los animales, plasmados en murales de tonos intensos que cuentan historias visuales cautivadoras.

"Estoy muy contento de que mi cartel sea la imagen del festival este 2024, la verdad es que no me lo esperaba y no porque no le tuviera fe, sino porque sé que a este tipo de concursos se envían muchas propuestas de calidad, pero me siento muy feliz de haber ganado, siendo la primera vez que concurso", ha afirmado Malpegados desde su estudio en Barcelona.

Programa

Ecozine Film Festival iniciará el próximo 7 de marzo con el Ciclo Enfocadas, gracias al apoyo de la Filmoteca de Zaragoza y posteriormente, el 14, comenzará la Sección Jóvenes en el Centro de Historias de esta misma ciudad.

Desde muy pequeño, el artista ha tenido como concepto fundamental de su obra poner en el mismo orden de importancia a los seres humanos y a los seres vivos. "Para mí no hay mayor diferencia entre un animal y una persona, son vidas ambas y eso es importante, pero además esto me nace desde muy pequeño, mi familia es de una zona de campo y ya de chico fui muy apegado a los animales", ha explicado y agrega que su familia en Chile se dedicaba al negocio de la carnicería y desde entonces es consciente del coste para el medio ambiente del sistema de producción cárnica.

Sobre la importancia del cine como herramienta educadora en temas medioambientales, sostiene que "yo creo que si hay alguna forma de concienciar a la gente es con relatos, con historias visuales. Yo intento hacer mi pequeña parte en el arte gráfico pero es mucho más complicado porque obviamente en un edificio no puedo poner imágenes tan crudas, siempre tengo que pensar en el entorno, en el espacio público, pero a través del audiovisual uno entiende todo".

Sobre Ecozine Film Festival ha opinado que es muy valioso lo que hace en cada edición y ha resaltado que es importante considerar que, a pesar de los mensajes catastróficos sobre el impacto del cambio climático, "yo creo que todavía hay una esperanza para la humanidad y si hay pequeños cambios y gente que hace estas cosas, poner en marcha este tipo de festivales, se puede aportar mucho".

A lo largo de su carrera, Malpegados ha viajado a más de 15 países, cada uno de los cuales ha dejado una huella única en su trabajo. Sus experiencias y residencias en ciudades como Buenos Aires, París y Barcelona han influenciado y enriquecido su visión artística.

Buenos Aires le inspira a explorar la relación entre las figuras humanas y los animales en sus obras; en París, fusiona la rica herencia artística europea con una perspectiva moderna, creando murales que evocan la Atención del Transeúnte. Desde hace ocho años, ha hecho de Barcelona su hogar, y la ciudad le ha proporcionado una fuente constante de inspiración.

La edición XVII festival, coorganizado por la Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza, se inaugurará de forma oficial el próximo 4 de abril en el Centro de Historias de la capital aragonesa. El certamen internacional tiene la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente, además de promover actividades paralelas relacionadas con el arte y temática medioambiental.