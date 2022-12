"Black Panther: Wakanda Forever” domina la taquilla en EEUU

NUEVA YORK (AP) — En uno de los fines de semana del año con menos estrenos en los cines, “Black Panther: Wakanda Forever” fue la película más taquillera en Estados Unidos y Canadá por quinto fin de semana consecutivo, según estimados del estudio difundidos el domingo.

Existe enorme expectativa en el mundo del espectáculo por el próximo estreno de “Avatar: The Way of Water”, de James Cameron, por lo cual los estudios decidieron no estrenar ninguna película a nivel nacional. Eso permitió que la secuela de “Black Panther” de Ryan Coogler recaudara 11,1 millones de dólares el fin de semana, para alcanzar 409,8 millones a nivel nacional y 767,8 millones en todo el mundo.

“Wakanda Forever” es la primera película que domina la taquilla por cinco fines de semana consecutivos desde que “Tenet”, de Christopher Nolan, trató de reanimar las salas de cine en 2020 después de los cierres provocados por la pandemia.

Por otro lado, “Violent Night”, la cinta de comedia y acción sobre Santa Claus estelarizada por David Harbour, se mantuvo en segundo sitio con 8,7 millones de dólares, una baja de 29% con respecto a la semana pasada.

“The Whale” de Darren Aronofsky y protagonizada por Brendan Fraser, recaudó 360.000 dólares en seis salas, para el mejor promedio por pantalla en lo que va del año.

En su segundo fin de semana, “Spoiler Alert”, una comedia romántica estelarizada por Jim Parsons y dirigida por Michael Showalter, se amplió a 1.100 cines, pero recaudó apenas 700.000 dólares.

En tanto, “Empire of Light” de Sam Mendes debutó en 110 salas pero sin grandes ganancias. La película, situada en un poblado costero de Inglaterra en la década de 1980 y protagonizada por Olivia Colman, recaudó 152.000 dólares.

A continuación un estimado de entradas vendidas entre viernes y domingo en las salas de Estados Unidos y Canadá según Comscore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

1.- “Black Panther: Wakanda Forever”, 11,1 millones de dólares.

2.- “Violent Night”, 8,7 millones.

3.- “Strange World”, 3,6 millones.

4.- “The Menu”, 2,7 millones.

5.- “Devotion”, 2 millones.

6.- “Black Adam”, 1,3 millones.

7.- “The Fabelmans”, 1,2 millones.

8.- "The Hours” (Metropolitan Opera), 791.000 dólares.

9.- “I Heard the Bells”, 751.000 dólares.

10.- “Spoiler Alert”, 700.000 dólares.

AP