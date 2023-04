"Cada año en el fútbol trae una historia nueva", advierte Lampard

El técnico del Chelsea, Frank Lampard, rechazó este martes fijarse en la eliminación de su equipo el pasado año frente al Real Madrid en Champions convencido de que el partido del miércoles será "una historia nueva".

"Creo que cada año nuevo en el fútbol trae una historia. El año anterior el Chelsea tuvo más suerte, el pasado fue el Real Madrid", afirmó Lampard, en la rueda de prensa previa al partido de ida de cuartos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu.

En 2021, el Chelsea eliminó al Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones, antes de caer al año siguiente en cuartos con los blancos, en un partido donde los blues remontaron resultado adverso de la ida (3-1) para acabar eliminados en la prórroga pese a ganar 3-2.

"Fue un partido increíble que cambió en los últimos minutos. Los jugadores tienen que entender que el Real Madrid y este estadio es un sitio especial en el que cualquier cosa puede suceder", afirmó Lampard.

"No quiero centrarme en el año pasado, voy a centrarme en lo que podemos hacer ahora", añadió el técnico del Chelsea, convencido de que "tenemos que creer que podemos tener el rendimiento adecuado con esta presión".

"El Real Madrid es favorito y entiendo por qué, hay dificultades en nuestra temporada, pero esto no es lo importante. Es un reto interesante para nosotros y a nivel de presión no me preocupa, a este nivel el fútbol es presión", aseguró.

"Hay presión para ambos equipos, es importante para ambos equipos", insistió Lampard, antes de afirmar que "tenemos que entender las fortalezas del Real Madrid a nivel de posesión y de la calidad individual".

"Hay que ser muy disciplinados en la forma en que movemos el balón, hay amenazas muy claras a nivel individual, tenemos que ser defensivamente buenos, pero también tenemos que mostrar nuestras fortalezas. Hay que hacer un juego impecable", dijo Lampard.

Gr/mcd

AFP