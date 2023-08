El fondista español Mohamed Katir celebró su medalla de plata en los 5.000 metros del Mundial de atletismo, este domingo en Budapest, aunque no pudo evitar admitir que siente que tuvo muy cerca el oro.

Katir fue liderando en la parte decisiva de la última vuelta, pero una aceleración final del noruego Jakob Ingebrigtsen le relegó a la medalla de plata y permitió al corredor nórdico revalidar su título mundial en la prueba.

"Estoy muy feliz por irme con una plata a mi país, muy orgulloso peleando con los mejores de los 5.000 metros. Por poco ganó a Jakob, me faltaron fuerzas en los últimos dos metros, pero estoy muy contento con esta medalla", declaró Katir, nacido en Marruecos hace 25 años, tras la final.

"Lo he dado todo hoy. Jakob me ganó en esos últimos metros y es una pena, pero no puedo estar triste con una medalla de plata en un Mundial", apuntó.

Katir ganó el bronce en 1.500 metros en el Mundial del año pasado en Eugene (Estados Unidos). Ahora suma una plata y confía en que el próximo año, en los Juegos Olímpicos de París-2024, la progresión continúe para ser por fin campeón en una gran competición.

"Cada año estoy más cerca. El año pasado terminé con un bronce, ahora con una plata. El próximo año es un año olímpico, vamos a ver si puedo continuar con la progresión y completar mi colección de medallas", sonrió.

"Lo he dado todo, pero ya sabéis, Jakob es Jakob", se resignó.

Katir dio a España su quinta y última medalla en el Mundial de Budapest, después de los cuatro oros de la marcha (dobletes de María Pérez y Álvaro Martín en los 20 y 35 kilómetros).

Con el tercer puesto en el medallero, el atletismo español firmó su mejor actuación en un Mundial.

"Se lo dedicó a la Federación Española de Atletismo, a los fisiterapeutas, a la gente que trabaja con nosotros y que nos ayuda para que estemos bien. También a mi familia", apuntó el atleta que ostenta el récord europeo de los 5.000 metros desde el pasado mes.

Dr/pm