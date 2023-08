Chaleco antibalas, semblante impasible, voz serena. Daniel Noboa explica su inesperado paso a la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador y su plan para reflotar a un país azotado por el narco y en luto por un magnicidio.

A diferencia de la mayor√≠a, su paso al balotaje del 15 de octubre no lo sorprendi√≥. Estaba m√°s que calculado, dice a la AFP en una furgoneta custodiada por un ej√©rcito de guardaespaldas y fuerza p√ļblica.

"Paciencia", "disciplina", encuestas privadas y experiencia en estrategias políticas le hacían ver que en la primera ronda electoral del 20 de agosto se subiría al podio junto a la izquierdista Luisa González, alfil del exmandatario Rafael Correa (2007-2017). Pero no decía nada.

En esa jornada la izquierdista Luisa Gonz√°lez fue la m√°s votada con 33% y Noboa obtuvo 24%.

Si triunfa ser√≠a el presidente m√°s joven de Ecuador, con 35 a√Īos, en unas elecciones ensombrecidas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio el 9 de agosto.

Cuatro d√≠as despu√©s fue el √ļnico candidato que particip√≥ con chaleco antibala en el debate presidencial y eso pareci√≥ la estocada final de su estrategia.

Tras el magnicidio lo embarga la "preocupaci√≥n", confiesa, pero se siente llamado a torcer la racha de fracasos electorales de su padre, el millonario √Ālvaro Noboa, que se present√≥ en cinco ocasiones a la presidencia.

Noboa habló ante cientos de simpatizantes en la provincia costera de Santa Elena, bastión político. Su propuesta de tener barcos prisiones en alta mar para alejar a los reclusos de "los no violentos" y desconectarlos de sus redes criminales arrancó aplausos.

"Yo soy Daniel Noboa, yo hago lo que a mí me da la gana y tengo mi propia ideología", dijo ante sus seguidores a quienes lo tildan de derechista por definirse como un "empresario con corazón" y "socialdemócrata moderado".

A continuación, apartes de la entrevista con la AFP:

-¬ŅTiene miedo a la muerte?

"M√°s que miedo es una preocupaci√≥n ver en qu√© se ha convertido el pa√≠s. Es dur√≠simo. Tengo un ni√Īo de a√Īo y medio (...) Una esposa que sale a brigadas en las zonas m√°s pobres y es una preocupaci√≥n con la que cargo todo el d√≠a. Un candidato que fue compa√Īero m√≠o en la Asamblea (...) le disparan con custodia policial, entonces, es duro".

"Son grupos narcoterroristas que están metidos aquí. Vivimos una guerra".

-¬ŅCree posible frenar la violencia?

"Se puede hacer medidas fuertes (...) En un a√Īo y medio no se puede cambiar el mundo, pero s√≠ cambiar varias cosas clave. Reducir la violencia, darle oportunidades a la juventud (...) ¬ŅD√≥nde terminan si no tienen qu√© comer? No les dan trabajo (...) hay que darles una opci√≥n (...) Un ser humano va por la opci√≥n menos riesgosa, no quiere morirse mientras trabaja".

-¬ŅTambi√©n le sorprendi√≥ pasar al balotaje?

"Ten√≠amos n√ļmeros casi exactos, es m√°s, 1,5% m√°s ten√≠amos estimado. Hicimos una campa√Īa √ļnica que quedar√° para la historia. Nunca dijimos que est√°bamos segundos, porque al segundo siempre le caen a palazos, siempre lo insultan, siempre lo ataca todo el mundo".

"Armamos nuestro esquema de redes sociales, difusi√≥n, de territorio, todo para que el d√≠a de m√°xima popularidad sea el d√≠a de la elecci√≥n. Entonces fue una curva que dise√Īamos, que (sab√≠amos) se iba a inclinar m√°s r√°pido en el debate".

"Subimos casi 10 puntos después del debate".

"Ya cuando nos empezaron a atacar, quedaban 72 horas para las elecciones. Yo fui consultor pol√≠tico, estudi√© eso y he vivido nueve campa√Īas. Entonces, en eso tambi√©n jug√≥ un rol, especialmente la parte psicol√≥gica de la paciencia".

-¬ŅC√≥mo rescatar√° la econom√≠a?

"Debes dar apertura. Apertura a la banca internacional (...) Dicen que no hay dinero en este país, tenemos el récord de depósitos en el Ecuador, histórico".

"¬ŅEn d√≥nde est√° el dinero? Se fue a los bancos en vez de a la generaci√≥n de empleo".

-¬ŅQu√© le hace pensar que usted va a torcer la racha de su padre y llegar a la presidencia?

"Somos candidatos muy distintos (...) Mis n√ļmeros son casi exactos a los de Rafael Correa. En las provincias, en el segmento de edad y en g√©nero".

-¬ŅQu√© le dir√≠a a Correa?

"Bastantes cosas le diría. Tenemos ciertas similitudes en algunos campos, grandes diferencias en otros. Pero le diría: aquí estamos y vamos a ganar".

"Yo no voy a perseguir a nadie. El odio no se combate con odio".

-Cu√°l fue el momento m√°s duro de esta campa√Īa?

"Ha habido momentos de ansiedad, cuando ves que los n√ļmeros todav√≠a no te acompa√Īan (...) y momentos duros, cuando matan a un contendor tuyo, y dices: bueno, yo estoy diciendo cosas similares a √©l, capaz me matan a m√≠ tambi√©n".

