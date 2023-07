"checo" pérez planea seguir en el podio el resto de la temporada de la fórmula uno

Por Alan Baldwin

Spa-francorchamps, bélgica, 30 jul (reuters) - el piloto mexicano sergio pérez dijo que planeaba permanecer en el podio de la fórmula uno durante el resto del año después de terminar segundo detrás de su compañero de equipo en red bull, el neerlandés max verstappen, en el gran premio de bélgica del domingo.

El segundo puesto fue el mejor resultado del mexicano desde Miami en mayo, cuando también fue segundo, y puso fin a una mala racha de resultados.

Pérez es segundo en la calificación general del campeonato de pilotos, pero ahora está a 125 puntos de Verstappen -que ha ganado las últimas ocho carreras- después de 12 de los 22 grandes premios de la temporada.

"Tengo muchas ganas de no bajarme más del podio de aquí a final de año. Ha sido una mala racha, pero creo que nos hemos sobrepuesto y hoy hemos conseguido sumar grandes puntos para el equipo", dijo.

El podio fue el séptimo de Pérez en una campaña que también le ha reportado dos victorias.

Si bien fue un alivio, no se podía escapar también el hecho de que había comenzado en la primera fila, tomando la delantera en la primera vuelta, mientras que Verstappen se alineó sexto en la parrilla, pero aún así ganó por 22,3 segundos.

La próxima carrera es el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, donde Verstappen será local y que el doble campeón del mundo ha ganado los últimos dos años delante de su afición.

"Realmente necesito el descanso de verano (boreal). Han sido muy intensas las últimas carreras, así que estoy deseando que llegue y volver muy fuerte para Zandvoort", dijo Pérez.

"Nos da un poco de tiempo para profundizar en nuestro análisis, ver qué podemos mejorar para las próximas 10 carreras y básicamente mantener el impulso para el final de la temporada".

Pérez también explicó un críptico comentario al jefe de equipo Christian Horner tras la calificación, cuando el mexicano dijo por radio "Ahora hablarás conmigo" sin explicar el significado.

"Fue una broma", dijo.

"Vino antes de la calificación y me dijo: 'Si no estás entre los tres primeros, no hablaré contigo el resto del fin de semana'. Así que estuvo hablando conmigo el resto del fin de semana". (Reporte de Alan Baldwin, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

