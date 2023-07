"checo" pérez se estrella en prácticas libres de gran premio de hungría

BUDAPEST, 21 jul (Reuters) - El piloto de Red Bull Sergio Pérez tuvo un comienzo de pesadilla en su fin de semana del Gran Premio de Hungría, al estrellarse después de dos minutos de la práctica inicial del viernes antes de que la lluvia hiciera que el resto de la sesión fuera en gran parte sin sentido.

El mexicano, segundo en la clasificación general, pero a 99 puntos de su compañero de equipo y doble campeón del mundo Max Verstappen después de 10 carreras, generó banderas rojas cuando chocó contra el muro de neumáticos en la curva cinco.

"No lo puedo creer", dijo Pérez por la radio del equipo, mientras el coche parecía haber sufrido graves daños en la parte delantera.

"He tocado la hierba creo, en la frenada, perdí el control", añadió.

El mexicano no se ha clasificado entre los 10 primeros en sus últimas cinco carreras, y sólo ha subido una vez al podio en el mismo periodo, y necesita un buen fin de semana con Daniel Ricciardo, reserva de Red Bull, cada vez más en el punto de mira como posible sustituto.

Pérez se perdió el resto de la sesión, con el coche llevado de vuelta a los boxes en un camión para que los mecánicos comenzaran lo que podrían ser reparaciones extensas.

"Obviamente es frustrante... esperemos que (el daño) se limite principalmente a la esquina delantera derecha, que espero que se pueda reparar a tiempo para la próxima sesión", dijo el jefe del equipo, Christian Horner.

"Ha sido desafortunado, ha puesto una rueda en la hierba y ha cometido un error en la curva cinco", agregó. "Esperemos que no haya perdido demasiado en esta sesión porque en estas condiciones la gente no da muchas vueltas. Pero obviamente no es una forma ideal de empezar el fin de semana".

George Russell, de Mercedes, que consiguió la primera pole de su carrera en Hungría el año pasado, fue el más rápido con su última vuelta en un tiempo de un minuto y 38,795 segundos.

La lluvia empezó a caer durante la parada y luego se intensificó.

El australiano de McLaren Oscar Piastri fue segundo en los tiempos, con Lance Stroll tercero para Aston Martin y Lando Norris cuarto para McLaren.

Verstappen y Ricciardo estuvieron entre los siete pilotos que no marcaron tiempo.

El siete veces campeón del mundo de Mercedes, Lewis Hamilton, que ha ganado un récord de ocho veces en Hungría, fue uno de los siete. El británico se bajó de su coche antes del final de la sesión sin nada que ganar por estar en pista bajo la lluvia.

Carlos Sainz, de Ferrari, también provocó banderas rojas cuando golpeó su coche las barreras en la curva tres a falta de 14 minutos para el final. (Reporte de Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters