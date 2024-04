"chicharito" hernández vuelve a marcar gol desde su regreso a guadalajara en méxico

Ciudad de méxico, 6 abr (reuters) - javier "chicharito" hernández, el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol con 52 tantos, anotó el sábado uno de los tres goles con los que guadalajara ganó 3-2 a puebla desde su regreso al fútbol mexicano en enero.

Hernández regresó a las "Chivas" de Guadalajara, club donde inició su carrera en 2006, y del que salió cuatro años después para jugar con el Manchester United. La última vez que el jugador de 35 años había anotado en México fue en 2010 en la inauguración del estadio Akron de Guadalajara, antes de irse a Inglaterra.

"Es indescriptible, no hay palabras para describir ese momento, nada más te dan ganas de agradecer a mis compañeros, a la directiva y a toda esta gente tan bonita que desde el primer día que llegué me han hecho sentir maravillosamente", dijo Hernández a Chivas TV.

En el partido correspondiente a la decimocuarta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano, Hernández anotó su gol a los 34 minutos cuando definió de zurda ante la salida del portero tras controlar un pase de Roberto Alvarado.

Erick Gutiérrez metió el segundo gol del llamado "Rebaño Sagrado" a los 57 minutos con un remate de cabeza tras centro enviado por Fernando Beltrán.

El tercer gol de Guadalajara -club que únicamente contrata a futbolistas mexicanos- cayó a los 59 minutos con un disparo de Alvarado desde fuera del área tras un desvío defensivo.

Puebla reaccionó en la parte final del partido y descontó a los 89 minutos con un disparo de zurda de Diego de Buen dentro del área.

El segundo gol de Puebla cayó a los 93 minutos con un disparo de Alberto Herrera dentro del área tras una serie de rebotes.

"Lo que no me gustó fue la desconcentración en los minutos finales del partido, dejamos entrar dos o tres situaciones que sabíamos que nos podían generar problemas. Pero me gustó muchísimo el equipo en todos los aspectos que trabajamos en el partido", dijo el director técnico de Guadalajara, el argentino Fernando Gago.

Otros partidos

En los otros encuentros del sábado, Pachuca goleó 3-0 como visitante a Tigres UANL con tantos del venezolano Salomón Rondón, del colombiano Nelson Deossa y Jesús Hernández.

Cruz Azul venció 2-1 a Monterrey con doblete de Uriel Antuna. Para los "Rayados" de Monterrey anotó Víctor López Samano.

Querétaro venció 2-0 como visitante a León con goles del venezolano Samuel Sosa y de Pablo Barrera. En tanto, Santos Laguna y América empataron 1-1 con tantos de Stephano Carrillo y Alejandro Zendejas, respectivamente.

La jornada se completará el domingo cuando Toluca enfrente al Atlas y Atlético de San Luis juegue ante Bravos de Ciudad Juárez.

En el inicio de la jornada, Pumas UNAM goleó el viernes 4-0 como visitante a Mazatlán y Necaxa derrotó 3-2 en su visita a Tijuana. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)