Domingo 13 de julio de 2014. El día en que Alemania clavó un puñal en el corazón de los argentinos a falta de 8 minutos para terminar la prórroga de la final del Mundial de Brasil. El Maracaná coronó a la Mannschaft. El castigo fue para la Albiceleste de Messi.

Sergio "Chiquito" Romero, el golero de Boca Juniors que disputará el sábado la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense, era en ese entonces el '1' de la selección de Argentina.

El Maracaná le había tendido a Romero, por aquellos tiempos de 27 años, la alfombra roja por su calidad de superhéroe.

El guardameta lucía una elegante capa azul y blanca, la misma que utilizó en las semifinales contra los Países Bajos para atajar los penales de Vlaar y Sneijder, y darle a Argentina el pase a la final del Mundial desde el punto blanco.

Todo hacía pensar en aquella final del mundo, cuando el reloj marcaba el minuto 112 de un intenso 0-0, que Romero estaba destinado para otra noche épica, memorable, inolvidable. Pero en cada historia siempre hay un malo. Un antihéroe. Ese "villano" fue Mario Götze.

La jugada: André Schürrle corre en paralelo por la banda izquierda, lo persigue Mascherano sin poder atraparlo, centro al área grande que toma mal posicionado a Martín Demichelis, Götze le gana la espalda, controla de pecho y de izquierda, cara a cara con Romero, toca abajo a la izquierda para el 1-0 y reclamar la Copa del Mundo.

Desde aquel fatídico 13 de julio de 2014 para los argentinos, "Chiquito" Romero no volvió a pisar el Maracaná. Pero los caprichos del fútbol y la obsesión de Boca por conquistar la séptima Copa Libertadores lo llevarán nuevamente al lugar donde un día fue infeliz.

- Un regreso alegre -

"Volver al Maracaná me produce alegría. No es una revancha porque los momentos que pasaron ya pasaron y no se pueden cambiar", dijo Romero una vez consumada la clasificación del Xeneize a la final de la Libertadores.

Ahora con 36 años, cuando el ocaso se avecina en su carrera, Romero se enfrenta a la posibilidad de ganar un segundo título internacional con un club, luego del conseguido en Estocolmo con el Manchester United en la final de la Europa League 2016-2017.

Romero aterrizó en Boca en agosto de 2022 en medio del escepticismo de la hinchada, que no vio con buenos ojos la contratación por los escasos minutos disputados en su anterior club, el Venezia de Italia, por una lesión de rodilla que lo marginó casi la totalidad de la temporada 2021-2022.

Y es que durante sus 15 años en Europa, "Chiquito" fue víctima de una recurrente lesión en la rodilla derecha que torpedeó su carrera en los cinco clubes en los que jugó, también fue la culpable de su ausencia en el Mundial de Rusia-2018.

Esos temores se hicieron reales un mes después de su llegada a la Bombonera, porque nuevamente la rodilla lo envió al quirófano.

Pero su fortaleza inquebrantable y la paciencia de Boca se conjugaron para su recuperación, y tras la marcha a mediados de enero de Agustín Rossi, entonces titular de la institución, al fútbol árabe, Romero atrapó la titularidad y no volvió a salir del arco xeneize.

Ahora es uno de los bastiones del once de Jorge Almirón y en buena parte fueron sus actuaciones las que le abrieron las puertas a Boca fase por fase hasta llegar a la final de la Copa.

Atajó siete penaltis en la actual edición de la Libertadores, seis de ellos en definición por penales en las fases de eliminación directa ante Nacional de Uruguay (2), Racing Club (2) y Palmeiras (2).

El Maracaná lo espera el sábado.

