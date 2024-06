"Choices for Change": ofi anuncia nuevos objetivos para 2030 y planes de acción para dotar de resiliencia a las cadenas de suministro de ingredientes

Londres--(business wire)--jun. 18, 2024--

ofi, proveedor líder de ingredientes alimentarios y bebidas naturalmente buenos, acaba de presentar una nueva estrategia de sostenibilidad con el lema "Choices for Change" (Opciones para el cambio) y objetivos ambiciosos para 2030.

Las marcas de alimentación y los minoristas de todo el mundo deben hacer frente a una creciente demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores, a un aumento de los problemas meteorológicos y de otro tipo en la cadena de suministro alimentario y a la aparición de una importante legislación nueva relacionada con la sostenibilidad. Con “Choices for Change”, ofi ofrecerá a estas empresas y a sus consumidores opciones específicas para lograr un impacto a largo plazo en cuatro pilares fundamentales: agricultores prósperos, comunidades prósperas, acción por el clima y regeneración del mundo vivo.

Todos los objetivos para 2030 de la estrategia “Choices for Change” responden a necesidades clave de los clientes, entre ellas:

- Mejorar los medios de subsistencia de un millón de agricultores, ayudándoles a ser más productivos y a producir ingredientes de mejor calidad.

- Reducir las emisiones de alcance 3 en un 30% para ofrecer a los clientes productos e ingredientes verificables y bajos en carbono y contribuir a los compromisos de cero emisiones netas.

- Implantar prácticas agrícolas regenerativas en 2 millones de hectáreas de terreno para crear resiliencia agrícola a largo plazo y productos con un impacto natural positivo verificado.

Para ofrecer a los clientes datos más rigurosos y verificables que les permitan tomar buenas decisiones y elaborar informes sobre sostenibilidad, la estrategia se centra en la excelencia de la cadena de suministro. Este enfoque combina la trazabilidad, el conocimiento de los datos, la mitigación de riesgos, la verificación y el compromiso en profundidad con los proveedores para tomar las decisiones correctas, e incluye un conjunto de herramientas tecnológicas galardonadas de ofi como AtSource, el sistema de gestión de la sostenibilidad, y su planificador de escenarios de emisiones de carbono para elaborar planes y calcular los costos de la acción climática.

En el lanzamiento de “Choices for Change” en el Día de la Gastronomía Sostenible de las Naciones Unidas, Roel van Poppel, director de Sostenibilidad de ofi, declaró: "Choices for Change es la siguiente fase de nuestro viaje, que se basa en años de experiencia en la gestión de programas de sostenibilidad que abarcan cientos de comunidades agrícolas y los refuerza. Nuestro equipo de más de 500 expertos en sostenibilidad, de Costa de Marfil a Brasil, de Vietnam a Ghana, aporta un profundo conocimiento y capacidad para resolver algunos de los principales desafíos medioambientales y humanitarios del sistema alimentario. Lo que ofrecemos a nuestros clientes y socios la trazabilidad son los conocimientos, la capacidad y las opciones para impulsar un cambio positivo”.

ofi, en sus principales plataformas mundiales de productos (cacao, café, productos lácteos, frutos secos y especias) ya cuenta con estrategias o programas específicos para abordar los retos y las oportunidades de cada cadena de suministro de productos 1. Estas estrategias jugarán un papel fundamental para alcanzar los objetivos de “Choices for Change”, que pretende consolidar un único conjunto de ambiciones para su aplicación a escala mundial, con métricas y definiciones universales para todas las operaciones de ofi en unos 50 países. Se llevará a cabo en colaboración con los agricultores, los gobiernos, la sociedad civil y los clientes de ofi, entre los que se encuentran muchos de los mayores minoristas, marcas y fabricantes de alimentos del mundo. ofi cuenta con un largo historial de colaboración con clientes para alcanzar objetivos de sostenibilidad compartidos y ampliar su impacto. A día de hoy cuenta con más de 130 programas de colaboración activos.

A. Shekhar, director ejecutivo de ofi, declaró: “Sabemos que hacer lo correcto para las comunidades y el planeta es aún más crítico en cuanto a nuestro imperativo comercial a largo plazo de ofrecer ingredientes y soluciones alimentarias de la más alta calidad a nuestros clientes. Esto les dota de una poderosa narrativa de procedencia para sus consumidores, las personas que disfrutan cada día en todo el mundo de alimentos y bebidas deliciosos, de alta calidad y sostenibles”.

Mars, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Laboratorio de Alimentación Sostenible se unirán hoy a ofi en el Foro de Innovación “Making Choices for Change in the global food system” (Tomar decisiones para cambiar el sistema alimentario mundial) 2 y debatirán cómo la cadena de valor alimentaria puede colaborar para tomar mejores decisiones en cada etapa, desde la planta hasta el paladar.

La nueva estrategia “Choices for Change” y las ambiciones detalladas que la sustentan pueden consultarse en el sitio web de ofi.

