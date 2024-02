Diego Simeone (entrenador del Atlético de Madrid en rueda de prensa tras perder 1-0 en la ida de octavos de Champions)

"Siempre el fútbol tiene errores. Los goles siempre vienen derivado de algún error en algún sitio. Les dimos la oportunidad de aprovecharlos, ellos recuperan bien, pueden jugar en contraataque, posicional, compiten muy bien. Creo que nosotros competimos muy bien. En el primer tiempo empezamos con buen juego, no tuvimos situaciones de gol en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más. Está la vuelta contra un rival que será muy difícil. Esperemos poder dar un poco más de lo que dimos hoy. No tuvimos tantas situaciones de gol como en los últimos partidos, a favor está que tuvimos controlado mucho tiempo el partido y en el segundo tuvimos algunas situaciones más. No vamos a individualizar la derrota. Soy optimista y más allá de la derrota tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar. Ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera y podamos competir como merece la competencia. (Lesión de Griezmann) Antoine se había doblado el tobillo y esperemos que sea solo una torcedura de tobillo".

Gr/iga