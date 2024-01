El tenista español Rafael Nadal, que este viernes tuvo que ser atendido durante su partido de cuartos de final en Brisbane por unas molestias en la cadera, en la misma zona donde tuvo que ser operado el año pasado, espera que la lesión no sea grave: "Con suerte, es solo una sobrecarga en el músculo".

"Es en un sitio similar al del año pasado, pero diferente. Siento que es más muscular. El año pasado fue el tendón. No es lo mismo porque cuando me ocurrió el año pasado sentí la gravedad inmediatamente", comentó el español en conferencia de prensa tras perder ante el australiano Jordan Thompson en tres sets, por 5-7, 7-6 (8/6) y 6-3, en su tercer partido desde que regresó tras casi un año sin competir.

"Hoy no sentí nada especial. El único problema es que es en el mismo sitio y por eso tienes un poco más de miedo del habitual. Con suerte, es solo una sobrecarga en el músculo tras unos días de esfuerzo y después de un partido duro" de casi tres horas y media de duración.

"Se ha hablado estos días de muchas cosas positivas, pero yo por eso no me he mostrado súper optimista. Cuando las cosas se vuelven más difíciles, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo" tras un largo periodo sin competir al máximo nivel, precisó Nadal, que hizo un balance positivo de su participación en Brisbane.

"He tenido la suerte de jugar tres partidos. Estoy contento y es una semana muy positiva, pero hoy hay que mantener la calma y esperar a ver cómo me levanto mañana y pasado mañana".

Sobre su participación en el Abierto de Australia, a partir del 14 de enero, Nadal se mostró poco contundente: "Honestamente, ahora mismo no estoy seguro al 100% de nada".

"Espero poder entrenarme la próxima semana y estar en Melbourne", añadió un Nadal que reiteró el mismo mensaje que repite desde que anunció su regreso a las canchas para lo que "probablemente" será su última temporada en activo: "Mi objetivo es tratar de ser competitivo en unos meses".

