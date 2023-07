"Confiaba en mis fuerzas", dice Izagirre tras ganar etapa en el Tour

El corredor vasco del Cofidis Ion Izagirre, ganador este jueves de la 12ª etapa del Tour de Francia en Belleville-en-Beaujolais al término de una escapada, reconoció que "confiaba" en sus fuerzas, para dar al ciclismo español su segundo triunfo parcial en este Tour.

"He cogido la fuga, y la verdad es que hemos ido muy bien Guillaume (Martin) y yo todo el día, en el último puerto me he visto con fuerzas, he arrancado lejos pero he podido aguantar la diferencia y hacerme con la victoria", explicó Izagirre sobre su ataque en el Col de la Croix Rosier, ante el micrófono oficial del Tour poco después de cruzar la meta.

"Se hace largo, son 30 kilómetros que nunca sabes qué va a pasar, pero confiaba en mis fuerzas y sabía que si hacía una renta suficiente no tendrían esa referencia visual que muchas veces ayuda, y eso iría en mi favor", añadió.

"Las fuerzas han acompañado en los últimos kilómetros, han pasado muchas cosas por la cabeza, y muy emocionante todo", confesó el ganador del día, segundo corredor español que levanta los brazos en meta en este Tour de Francia.

"Este Tour empezó en casa (País Vasco), y con dos victorias de corredores de casa, satisfecho, esperamos seguir en esta línea", indicó Izagirre aludiendo a la victoria del miércoles de otro corredor vasco, Pello Bilbao.

