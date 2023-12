Imanol Alguacil (entrenador de la Real Sociedad a Movistar+ tras empatar 0-0 con el Inter de Milán en Champions)

"No somos conscientes... Con el paso de los años nos daremos cuenta del gran valor que tiene haber hecho esta fase de grupos, haber hecho historia en semejante estadio con semejante rival. Nos vamos con la pena de no haber podido ganar, contentos con el pase, pero lo que queríamos era ganar. Hemos hecho los dos un partidazo. Nos jugábamos el pase como primeros. Muy orgulloso de estar aquí con estos chavales, que a algunos los conozco desde juveniles. no te puedes imaginar lo que supone para mí conseguir este hito con ellos".

