"Creo que he hecho un buen trabajo", se reivindica Mendilibar

El entrenador del Sevilla José Luis Mendilibar, que no tiene asegurada su continuidad en el club para la próxima temporada, se reivindicó este miércoles tras conquistar la Europa League: "Creo que he hecho un buen trabajo".

"Vamos a disfrutar de esto (del título) porque ha costado mucho y ahora mismo no sé si renovaré o no. ¡Y no me importa!", declaró el veterano técnico vasco, quien llegó al Sevilla a finales de marzo cuando el equipo estaba a dos puntos del descenso y con la misión de lograr la permanencia en Primera División.

"Vine para lo que vine (salvar al club del descenso) y creo que he hecho un buen trabajo", insistió Mendilibar en conferencia de prensa.

"Desde que llegué les dije a los jugadores que son muy buenos, pero que anímicamente no estaban bien y que mi trabajo era ese. Me han demostrado al final que son muy buenos", añadió.

Sobre el partido, Mendilibar admitió que cuando se adelantó la Roma en la primera parte "piensas que va a ser complicado hacerles gol, pero el empate al inicio de la segunda parte nos dio fuerzas para ir a por la victoria".

"Nunca apostamos por llegar a los penales, pero no logramos el segundo gol y ellos, al final, también nos crearon problemas con dos o tres jugadas a balón parado".

Sobre la tanda decisiva de penales, Mendilibar admitió que no lo habían preparado, "porque no tiene nada que ver tirar un penal en un entrenamiento a hacerlo con 60.000 personas" en una final.

Sobre las quejas de su homólogo de la Roma José Mourinho sobre la actuación del árbitro, el inglés Anthony Taylor, Mendilibar señaló que "es normal que intente barrer para su casa" y destacó que el gol de la Roma "estuvo precedido por una acción que era cuando menos dudosa".

Mcd/mas

AFP