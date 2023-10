El seleccionador de Uruguay Esteban Meneses tras la derrota de su equipo 73-0 frente a los All Blacks, en la despedida de Los Teros del Mundial de rugby:

"Estoy orgulloso de los jugadores, de todo el staff, vinimos a hacer historia. Creo que hicimos historia. Nueva Zelanda es el mejor equipo del mundo y pudimos complicarlos los primeros 20 minutos. Ellos son muy buenos en el contacto, y hoy se vio. Estoy contento con nuestro rendimiento en este Mundial. Resaltar la pasión con la que jugaron los jugadores. Jugaron con el corazón y estoy orgulloso de ellos. Todos dieron lo mejor (adentro y fuera del campo), nos hicieron sentir muy orgullosos".

Andrés Vilaseca (Centro y capitán): "Sí, creo que hoy jugamos contra el mejor equipo del mundo, a veces uno tiene que seguir intentado y dar lo mejor de sí. Creo que (pese al resultado) hicimos eso y podemos estar orgullosos de nuestro rendimiento esta noche. Hicimos una muy buena Copa del Mundo. Jugamos de igual a igual contra Francia, fuimos competitivos con Italia, le ganamos a Namibia y jugamos bien con Nueva Zelanda. Seguiremos aprendiendo, y buscaremos seguir mejorando para hacer crecer este deporte en Uruguay. Fue una gran experiencia".

Ian Foster (seleccionador de Nueva Zelanda): "Era lo que esper√°bamos, ya avisamos que Uruguay hab√≠a hecho un muy buen trabajo con el bal√≥n en sus partidos anteriores, lo demostraron nuevamente, nos tom√≥ mucho tiempo poder descubrir c√≥mo superarles. Me gust√≥ la paciencia que tuvimos y la comunicaci√≥n entre nosotros para no frustrarnos y no ceder al p√°nico. Hubiera sido f√°cil hacerlo despu√©s de esos primeros 20 minutos, pero no lo hicimos, nos mantuvimos bien unidos, conseguimos el punto extra en el entretiempo y terminamos fuertes. Fue fundamental que termin√°ramos los √ļltimos 15 minutos muy fuertes. Una vez que rompes un equipo, tienes que mantener el pie en el acelerador, como la semana pasada, estoy muy satisfecho con el √ļltimo tercio de partido".

bur-mcd/dam