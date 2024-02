Xavi Hernández (entrenador del Barcelona a Movistar+ tras empatar 1-1 con el Nápoles en la ida de octavos de Champions)

"Hemos jugado muy buen partido, con balón, sin balón, hemos defendido muy bien, nuestro modelo de juego nos ha salido muy bien y creo que luego nos ha faltado cuando el 0-1 calmar el partido, ese el momento de aparecer los futbolistas con solvencia, de calmar el partido, de dormirlo, de intentar jugar en campo contrario. He echado de menos ese momento pero es la Champions. Lo hemos dominado (el partido) 75 minutos, menos los diez antes del descanso y al final, hemos acabado bien, pero prácticamente en el primer tiro a puerta de ellos... Me ha faltado ese momento de calmar el partido, de tenerla. El equipo ha mostrado una muy buena cara, hemos dominado, merecimos más, pero hay que meterlas y no hay que encajar, ahora en casa con nuestro público vamos a intentar pasar a cuartos. Hemos generado mucho, en presión alta hemos recuperado muchos balones, hemos estado muy bien, es una pena porque creo que merecíamos la victoria, pero nos ha faltado ese control de balon después del 0-1. El resultado no nos da la razón, hemos estado muy bien en todos los aspectos del juego menos a partir del gol, a partir del gol es cuando deberíamos haber dominado y controlado más el encuentro, ha empezado a atacar el Nápoles y ahí hemos empezado a sufrir hasta que llegó su gol. Una pena no ganar hoy aquí, se ha competido muy bien. Ese es el camino, jugando así normalmente se ganarán más que se perderán partidos".

Gr/dr