Luis de la Fuente (seleccionador espa√Īol en rueda de prensa tras ganar a Noruega 1-0 y clasificarse para la Eurocopa de 2024)

"Estamos felices, muy contentos porque creo que el equipo ha crecido de manera excepcional, da sensación de equipo cohesionado y de futuro. Creo que nos lo merecemos y vamos a disfrutar muchísimo. (Parar a Haaland) Todo el equipo ha estado excepcional en faceta defensiva, pero especialmente los centrales, pero no sólo hoy, tienen una actuación fantástica desde que están con nosotros. Estoy feliz por ellos porque han hecho el trabajo y se lo están ganando ellos. (Evolución) Hemos corregido aspectos pero el guión es el que teníamos desde que iniciamos esta andadura, todavía hay margen de mejora porque las exigencias y los retos son cada vez mayores. Nosotros siempre miramos hacia delante. Tenemos una muy buena base, un equipo con mucho presente y con mucho futuro que es lo más importante. No es momento de compararnos con otros, las competiciones te dicen donde estás. Es uno de los partidos de los que estamos más satisfechos en líneas generales, ha sido un partido muy completo, hemos dado sensación de dominio, hemos manejado los tiempos del juego, el equipo ha mostrado una gran madurez, hoy he estado con más tranquilidad de lo que suelo vivirlo porque he visto al equipo muy seguro. Gavi es un fantástico jugador, un chico extraordinario, a mí me gusta mucho todo, incluso aquello que decimos que tenía que aprender a dominar (su temperamento en el campo, ndlr), con nosotros lo tiene controlado, pero es un chico que contagia a todos con ese carácter y estamos muy felices de que esté con nosotros".

Gr/dam